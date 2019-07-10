Оператор школьного питания на Урале накручивал цену на сметану на 7000%

Поставщик питания в школы Екатеринбурга ЕМУП «Школьно-базовая столовая №11» накручивало цену на сметану почти на 7 тыс. %, вместо положенных 60%. Об этом сообщили в Региональной энергетической комиссии Свердловской области (РЭК). Нарушения выявили во время проверки, проводимой ведомством с апреля по июнь.

Цены также были завышены на замороженную клубнику (60,7%), какао в упаковке (64,6%), творог (233%). Кроме этого, предприятие завышало цены на готовую продукцию. Вместо 20% наценка на кофе «Nescafe Classic 3 в 1» составила 59,9%, на порционные мандарины — 23%, на хлеб «Крестьянский» — 20,3%.

Предприятие кормит воспитанников школ №138, 178 и лицея №10. Как сообщили в РЭК, в отношении лиц, допустивших нарушения, возбуждены административные дела. Им грозят штрафы.