Мэрия Уфы расселяет и планирует выставить на продажу дома Марьям Султановой на Тукаева

Власти Уфы изымают для муниципальных нужд два дома Марьям Султановой на улице Тукаева, 33 напротив старой Соборной мечети. Решение об изъятии было подписано мэрией 4 июля. В документе отмечается, что проживающим в этих домах по договорам социального найма будут предоставлены благоустроенные жилые помещения. С обращением об изъятии домов в мэрию обратилось МБУ «Служба сноса и расселения».

Дома относятся к числу выявленных объектов культурного наследия — до 1920-х здесь жила известная уфимская меценат и общественный деятель Марьям Султанова — дочь симбирского фабриканта, почетного гражданина Уфы Тимербулата Акчурина и жена сына главы Духовного управления мусульман России, муфтия Мухамедьяра Султанова. Марьям Султанова возглавляла Уфимское мусульманское дамское общество, активно занималась благотворительностью, помогала содержанию приютов, начальных школ, медресе и библиотек. После смерти мужа один из домов был передан под детский приют.

В мэрии сообщили, что дома Султановой признаны аварийными и после расселения будут выставлены на торги для их реставрации.

Майя Иванова