В Новосибирске будет создан кластер ультразвуковой медицинской техники

Соответствующее соглашение в рамках международной выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге заключило правительство Новосибирской области с АО «Новосибирский приборостроительный завод» (АО «НПЗ», входит в холдинг «Швабе») и ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».



Документ предполагает, помимо создания кластера, сотрудничество предприятий и образовательных центров в реализации инвестиционных проектов в области здравоохранения и производства высокотехнологичной ультразвуковой медицинской техники.

Как отметил Андрей Травников, проект холдинга «Швабе» (госкорпорация «Ростех») по созданию первого российского ультразвукового комплекса терапии новообразований в рамках нового соглашения получит поддержку региона. В частности, правительство Новосибирской области окажет содействие внедрению новых систем лечения в областных медицинских учреждениях. «Мы скрепляем этим документом уже сделанные нами наработки. Дела идут вперед семимильными шагами, в том числе в освоении гражданской продукции предприятиями, входящими в группу "Швабе". Также в этом соглашении связка трех крупных научных, промышленных и важных государственных центров — Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска»,— подчеркнул губернатор.

Уникальный ультразвуковой комплекс для неинвазивной терапии (HIFU) новообразований создается на базе Новосибирского приборостроительного завода с участием Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), который выступает головным разработчиком устройства. Научная часть проекта и разработка прототипа комплекса выполняется лабораторией ультразвуковых технологий СПбПУ. Совместная работа НПЗ и СПбПУ по разработке данного комплекса HIFU-терапии началась в 2018 году, к концу этого года планируется выпустить опытный образец.

«Новосибирская область — первый регион в России, где организовано производство отечественной HIFU-техники. Поддержка правительства области позволит ускорить внедрение новой техники в медучреждениях и в перспективе заметно улучшить эффективность лечения новообразований»,— отметил генеральный директор НПЗ Василий Рассохин.

Делегация Новосибирской области работает на площадках Международной промышленной выставки «Иннопром» и Глобального саммита производства и индустриализации 9–10 июля. Среди основных задач делегации — привлечение новых инвесторов, обсуждение перспектив реализации новых проектов на территории нашего региона.