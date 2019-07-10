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Названы сроки окончания строительства Южного автодорожного подхода к «Гагарину»

К первой декаде августа планируется завершить строительство Южного автодорожного подхода к саратовскому аэропорту «Гагарин». Об этом объявил губернатор Валерий Радаев во время визита на объект.

Работы по строительству дороги он назвал «качественными». Гарантийный срок на основание дороги – 10 лет. В настоящее время началась укладка верхнего асфальтового слоя на участке от села Липовка в сторону моста через реку Курдюм. По словам подрядчиков, к концу июля асфальтирование будет завершено.

Марина Ковалева


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