В Омске осуждены участники преступной группы по обналичиванию маткапитала

Центральный райсуд Омска поставил точку в деле группы мошенников, специализировавшейся на обналичивании материнского капитала. Об этом сообщила официальный представитель омского управления Следственного комитета России Лариса Болдинова.

Предполагаемым организатором группы мошенников, по данным следствия, была председатель правления кредитно-потребительского кооператива «Евразия» Наталья Бережная. В группу также входили ее супруг Денис Бережных, занимавший пост коммерческого директора, и еще четверо женщин. По версии следствия, используемая ими мошенническая схема заключалась в оформлении фиктивных договоров целевого займа на приобретение жилья или земельных участков под жилищное строительство. Сначала следствие, а затем и суд установили 76 эпизодов хищений. По подсчетам силовиков, общая сумма причиненного ущерба Пенсионному фонду России составила около 35 млн руб.

Как рассказала Лариса Болдинова, Наталье Бережной назначили три с половиной года колонии с отсрочкой приговора до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Денис Бережных проведет за решеткой два с половиной года. Остальные участники преступной группы отделались условными сроками.

Илья Николаев