В Екатеринбурге закроют движение на перекрестке Луначарского—Куйбышева

В Екатеринбурге в несколько этапов пройдет ремонт трамвайных путей на перекрестке улиц Луначарского и Куйбышева. Как сообщили в мэрии, во время ремонта на перекрестке перекроют движение для автомобилей, трамваев, идущих по маршрутам № 4, 6, 14, 20, 25, 32 (по улицам Луначарского и Куйбышева, от остановки «Киностудия» до остановки «Дом художника», в обоих направлениях) и автобусов, идущих по маршруту №1.

Первый этап перекрытий запланирован с 23:00 12 июля до 6:00 15 июля. Второй — 23:00 19 июля до 6:00 22 июля. Третий — 23:00 26 июля до 6:00 29 июля.

Объехать перекрытия можно по улицам Бажова, Куйбышева, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Карла Маркса, Мамина-Сибиряка, Белинского, Красноармейской.