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Сибирская политика

Заказавшему запрещенные препараты спортсмену на Алтае грозит до семи лет

Кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу из Горно-Алтайска в Республике Алтай предстанет перед судом по уголовному делу о контрабанде запрещенных препаратов. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, подразделение которой утвердило обвинительное заключение. По данным ведомства, в апреле этого года мужчина заказал из Белоруссии сильнодействующие вещества, нарушив положения Всемирной почтовой конвенции и федерального закона о почтовой связи, и оплатил их через сайт. Ему грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Илья Николаев


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