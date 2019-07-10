США могут продлить лицензию Chevron на работу в Венесуэле

США допускают возможность продления лицензии нефтегазовой компании Chevron на работу в Венесуэле, сообщил журналистам глава Национального экономического совета Белого дома Ларри Кадлоу. Chevron — единственная американская компания, продолжающая работать в Венесуэле несмотря на введенные против этой страны санкции США.

«Это (продление лицензии.— “Ъ”) обсуждается. Chevron проделала отличную работу. Они давно работают в Венесуэле»,— сказал господин Кадлоу (цитата по Bloomberg). Как уточняет агентство, лицензия американской компании истекает 27 июля.

Напомним, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержало несколько европейских стран, а также США. 28 января Вашингтон ввел санкции в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на $7 млрд, а также запретил сделки с ними.

Подробности — в публикации “Ъ” «PDVSA попала под санкции США».