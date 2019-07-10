Пентагон потратил $1,2 млн на празднование Дня независимости

Американское Министерство обороны выделило $1,2 млн на празднование Дня независимости, который в США отмечали 4 июля, сообщает CBS со ссылкой на Пентагон. Как уточняет телеканал, это не вся сумма, потраченная на праздник. Она включает, в частности, траты на воздушный парад и доставку в Вашингтон военной техники.

В этом году в столице США впервые почти за 30 лет прошел военный парад, приуроченный к празднику. Белому дому пришлось согласиться на урезанный вариант празднования: прибывшие в Вашингтон танки выставили на платформах в центре американской столицы, а вместо воинских подразделений маршировали военные оркестры.

Подробности — в публикации “Ъ” «Дональд Трамп согласился на мини-парад».