Томский губернатор назвал «бодрые отчеты» мэрии о подготовке к мусорной реформе враньем

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что чиновники из мэрии Томска виноваты в провале подготовительного этапа мусорной реформы, стартовавшей в июле. «За полгода по большому счету никакой подготовки к ней не было. Зато до этого времени из мэрии шли бодрые отчеты, что в городе подготовка к реформе идет хорошо и проблемных вопросов никаких. В причинах этого вранья сейчас разбирается рабочая группа»,— приводит слова Сергея Жвачкина пресс-служба областной администрации. По словам губернатора, он потребовал от мэра Ивана Кляйна «в ближайшее время уволить проваливших реформу» чиновников, которые подставили «и себя, и его, и весь город».

Губернатор сказал, что не согласен с обвинениями в адрес бывшего оператора «Сорнет», забравшего свои контейнеры с площадок. «Он поступил безответственно, можно даже сказать, по-хамски по отношению к жителям, забрав 1200 контейнеров, что и спровоцировало кризис. Это с моральной точки зрения. Но с точки зрения бизнеса — он прав. Как можно было вступать с ним в переговоры за день до старта реформы? Любой бы на его месте заломил цену»,— уверен Сергей Жвачкин.

Напомним, со 2 июля УМП «Спецавтохозяйство» приступило к работе регионального оператора в Томске и Томском районе. Это муниципальное предприятие привлекло компанию «АБФ-логистик» субподрядчиком. Перед стартом мусорной реформы крупнейшая из ранее работавших на рынке по вывозу мусора компаний — «Сорнет» — вывезла с площадок свои 1,2 тыс. контейнеров. После этого во дворах стали собираться кучи мусора, а жители начали жаловаться на кризис. Чтобы убрать кучи мусора, 5 июля регоператор и все коммунальные службы приступили к круглосуточной работе по уборке мусора. Господин Кляйн поручил ликвидировать стихийные свалки к 9 июля.

Ранее губернатор Сергей Жвачкин уволил начальника областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Романа Мазура из-за срыва начального этапа мусорной реформы.

Как Дмитрий Медведев поручил ускорить мусорную реформу — в материале “Ъ” «Мусор складывают в пакетные предложения»

Илья Галагуз