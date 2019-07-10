Пенза обеспечила разработку 50 паспортов к 12 нацпроектам

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал подчиненных стремиться войти в число 10-20 регионов, лучших по исполнению национальных проектов. Об этом он заявил по итогам совещания под руководством заместителя председателя правительства – министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова.

На нем перед регионами поставили задачу утвердить паспорта нацпроектов в течение недели. Пензенская область обеспечила разработку 50 паспортов региональных проектов по 12 нацпроектам. В настоящее время в информационной системе «Электронный бюджет» утверждено 45 паспортов, заключено контрактов на 4,3 млрд рублей.

Иван Сергеев