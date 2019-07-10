В полный рост

Длинные платья могут быть женственными и провокационными одновременно. Например, при целомудренном декольте иметь высокий разрез, открывающий ногу и позволяющий продемонстрировать всю красоту актуальных в этом сезоне «казаков» при ходьбе. Сочетать в себе этнические элементы в духе Среднего Востока и Дикого Запада и оставаться уместными в городских джунглях. Носить такие стоит с сандалиями и плетеными сумками. Для создания вечернего настроения пригодятся более яркие «компаньоны» – босоножки на шпильке и клатч.

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