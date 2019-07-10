10 июля, среда
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Архив пресс-службы / GettyImages

В полный рост

Нескучные длинные платья для прохладного июля

от

Длинные платья могут быть женственными и провокационными одновременно. Например, при целомудренном декольте иметь высокий разрез, открывающий ногу и позволяющий продемонстрировать всю красоту актуальных в этом сезоне «казаков» при ходьбе. Сочетать в себе этнические элементы в духе Среднего Востока и Дикого Запада и оставаться уместными в городских джунглях. Носить такие стоит с сандалиями и плетеными сумками. Для создания вечернего настроения пригодятся более яркие «компаньоны» – босоножки на шпильке и клатч.


Комментарии

Печать

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Приложения

Стиль Travel#29

от 27.06.2019

Стиль АРТ#27

от 11.06.2019

Стиль Санкт-Петербург#24

от 05.06.2019

Тренд "Кино" #22

от 28.05.2019

Стиль Украшения#21

от 22.05.2019

Профиль пользователя