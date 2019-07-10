В Перу произошел разлив нефти на самом крупном нефтепроводе

В результате повреждения самого крупного в Перу нефтепровода Norperuano произошел разлив нефти вблизи реки Ньева в провинции Багуа, сообщается на сайте компании Petroperu. «Согласно результатам проверки трубопровода, в этом секторе не было выявлено аномалий, так что вариант, что причиной произошедшего стал структурный сбой, исключен»,— заявили в компании.

Petroperu пока не установила объем разлившейся нефти. На место происшествия отправлена бригада специалистов.

Компания отмечает, что подача нефти по Norperuano была приостановлена 5 июля из-за акции протеста представителей коренных народов. Они уже захватили одну из станций Petroperu.