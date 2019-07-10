Куеда подальше

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, глава Куединского района Александр Горбунов не будет претендовать на новый срок полномочий. По одной из версий, это связано с претензиями к руководителю со стороны краевых властей. Сам господин Горбунов объясняет свое нежелание участвовать в конкурсе «усталостью от работы». Собеседники в краевой власти утверждают, что замечания есть и к работе других руководителей муниципалитетов.



Глава Куединского муниципального района Александр Горбунов не будет участвовать в конкурсе на пост главы муниципалитета. Об этом „Ъ-Прикамье“ сообщили несколько собеседников, знакомых с ситуацией в Куединском районе. Согласно информации источников, против кандидатуры господина Горбунова якобы настроены краевые власти.

Сам Александр Горбунов заявил „Ъ-Прикамье“, что «пока не планирует участвовать в конкурсе», но не связывает свое решение с позицией краевой власти. «Официальных претензий ко мне нет. С полномочиями я справляюсь. Но есть определенная усталость от работы»,— поделился глава района. «Я и на первый срок не просился. Пригласили, предложили по линии „Единой России“, я согласился. Если надо будет и в этот раз, поду­маю. Но желания претендовать на пост главы у меня нет, рубашку на себе не рву»,— добавил господин Горбунов. Также он отметил, что «решение по главе будут принимать губернатор и депутаты».

Напомним, конкурс на пост главы муниципалитета пройдет после сентябрьских выборов в земское собрание Куединского района. После чего депутаты выберут руководителя из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. В нее войдут представители района и краевых властей.

Александр Горбунов был избран на прямых выборах в 2014 году. Его поддержали 47,87% избирателей. До этого господин Горбунов возглавлял ООО «Перспектива» и ГУ «Куединская государственная сортоиспытательная станция». Во время его полномочий периодически появлялась информация о вероятной отставке. Как ранее сообщал „Ъ-Прикамье“, у краевых властей возникали к главе вопросы, касающиеся меж­элитных конфликтов, а также недопонимания с ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» (предприятие имеет серьезные бизнес-интересы в территории), однако официальных подтверждений тому не было.

В апреле этого года во время общения с жителями в Instagram губернатору Максиму Решетникову поступила просьба о «хорошем руководителе Куеды». «Будут выборы земского собрания, после чего определится глава администрации. На этом этапе вернемся к вопросу, посмотрим, кто заявился, какие кандидаты. Куеда меня тоже очень волнует, там много чего сейчас делается. Нужен активный руководитель, который будет заниматься развитием территории»,— прокомментировал это обращение господин Решетников.

Источник, близкий к краевым властям, подтвердил, что у руководства региона есть замечания к работе гос­подина Горбунова, «но не к нему одному». «Претензии есть по главам почти трети территорий: Верещагино, Очер, Частые, Елово, Гайны, Коса и другие»,— поделился собеседник. «Лакмусовая бумажка для руководителей территорий — портал „Управляем вместе“. Все данные тщательно анализируются. Если нет проектов и есть обоснованные жалобы от жителей, то глава становится потенциальным кандидатом на вылет»,— пояс­нил собеседник. При этом он отметил, что существует нехватка квалифицированных управленческих кад­ров: «желающих стать главой достаточно, но нужны профессионалы с достаточным уровнем компетенций, которых готовы поддержать жители». «Кроме того, смена руководителя может привести к стрессовой ситуации на территории, а наша задача — избегать конфликтов на местах»,— добавил собеседник.

Другой собеседник, близкий к руководству региона, отметил, что при Александре Горбунове район «развивался недостаточно быстрыми темпами». По его словам, «проблема с выбором нового главы, скорее всего, не возникнет». Источник не исключил, что возглавить муниципалитет может «управленец с опытом работы на крупном промышленном предприятии».

Политический консультант Сергей Иванов отмечает, что «выходец из системы сельского хозяйства Александр Горбунов, к сожалению, так и не стал полноценным муниципальным руководителем». «Вероятно, краевые власти не устраивает уровень его компетенций, и они будут искать замену. Глава этот конфликт усугублять не намерен, поэтому на конкурсе мы его, скорее всего, не увидим. А так как Куединский район считается зоной интересов „ЛУКОЙЛа“, то, возможно, нового руководителя территории будут искать среди нефтяников. Однако выходец из нефтяной компании при переходе на муниципальную службу потеряет в зарплате, поэтому не думаю, что желающих будет много»,— полагает эксперт. Вместе с тем он отмечает, что краевые власти могут столкнуться с дефицитом муниципальных руководящих кадров. «Руководитель муниципалитета должен как отвечать высоким требованиям краевых властей, поддерживать и реализовывать их инициативы, так и пользоваться авторитетом у местных элит и контролировать ситуацию. Людей, способных на это, немного»,— поясняет политконсультант.

Константин Кадочников