Подконтрольная Татарстану компания выплатила 888 млн рублей процентов по займу на 20 млрд рублей

ООО «СИНХ-Финанс», созданное принадлежащим правительству Татарстана АО «Связьинвестнефтехим» в 2017 году для осуществления облигационного займа на 20 млрд руб., выплатило держателям этих облигаций 887,6 млн руб. Такую сумму составил их доход за последние полгода, что соответствует 8,9% годовых.

На каждую из 20 млн штук облигаций 9 июля было начислено 44,38 руб. «Доходы выплачены в полном объеме», - говорится в сообщении ООО.

Биржевые облигации были размещены в июле 2017 года на пять лет. Бумаги предусматривают выплату купонного дохода каждые полгода.

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"