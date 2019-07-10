Вице-мэр уже не «Лорд»

Как и предполагал „Ъ“, должность нового вице-мэра Уфы по транспорту занял бывший владелец московской службы такси «Лорд» Ильдар Юланов. Его считают креатурой сити-менеджера Ульфата Мустафина, но господин Юланов через общих знакомых вхож и в окружение чиновников администрации республики. У него был общий бизнес с председателем СРО «Евросиб» Рустамом Шуваровым, которого считают человеком, близким к врио главы республики Радию Хабирову. Хотя в последние полгода Ильдара Юланова активно продвигали на муниципальной службе, он говорит, что предложение занять пост вице-мэра было для него неожиданностью. Он надеется оправдать возложенные на него надежды и обещает всем участникам рынка равные условия. О таких же ожиданиях заявили „Ъ“ представители бизнеса.

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин вчера официально представил коллективу мэрии своего нового заместителя по транспорту —34-летнего Ильдара Юланова. Он же возглавит управление транспорта и связи. В пресс-релизе мэрии сообщается, что до этого назначения господин Юланов работал в управлении начальником отдела программ развития пассажирского транспорта и в целом «имеет опыт работы в транспортной сфере и управленческой деятельности».

Полная биография нового вице-мэра не опубликована. По данным „Ъ“, он родился в феврале 1985 года в деревне Верхний Муйнак Зианчуринского района. Окончил частный вуз — Восточную экономико-юридическую гуманитарную академию по специальности экономист. В 2010-2018 годах работал как индивидуальный предприниматель в Москве, где развивал службу такси «Лорд». Служба была официальным партнером «Яндекс такси», следует из открытых источников.

После назначения врио главы Башкирии Радия Хабирова в октябре прошлого года Ильдар Юланов вернулся в республику. В декабре он был назначен помощником господина Хабирова, а через месяц устроился на работу сначала в управление коммунального хозяйства администрации Ленинского района Уфы, затем — в управление транспорта и связи мэрии.

По данным Kartoteka.ru, в разные годы Ильдар Юланов был учредителем стерлитамакских компаний «Плодоовощ» и «Рынок», занимавшихся управлением недвижимостью, а также уфимского ООО «Азия-холл», специализировавшегося на услугах доставки продуктов и деятельности ресторанов. Его деловым партнером был глава СРО «Евросиб» Рустам Шуваров, которого считают человеком, близким к Радию Хабирову.

В мэрии господин Юланов сменит уволившегося в апреле Андрея Федосова. Его отставка последовала сразу за критикой работы транспортного блока Радием Хабировым. Напомним, что одним из первых действий господина Хабирова после назначения в Башкирию стала реформа общественного транспорта и изгнание с рынка «нелегалов».

Ильдар Юланов сообщил „Ъ“, что предложение возглавить транспортный блок Уфы получил от Ульфата Мустафина, и оно было «громом среди ясного неба». «Но раз доверили такой ответственный фронт, буду работать и оправдывать надежды»,— заявил он. Вице-мэр связывает свое назначение с тем, что он рассказывал Ульфату Мустафину об опыте работы на рынке транспортных услуг в Москве и о том, как устроен этот рынок. «Я состоял в Торгово-промышленной палате в Москве. В области перевозок мы там с коллегами общались»,— сказал господин Юланов.

Он добавил, что «всегда мечтал вернуться в родную республику», а когда работал в Москве, «поддерживал дружеские отношения» с Радием Хабировым через своего друга Азата Бадранова (работает заместителем начальника управления по общественно-политическому развитию администрации республики).

Бизнес такси в Москве, где работало около 70 автомобилей, чиновник, по его словам, продал. «Преференций никому делать не собираюсь. Я склонен к рыночным отношениям, чтобы у всех были равные возможности»,— сказал он.

Основными задачами в новой должности Ильдар Юланов назвал «повышение качества транспортного обслуживания и обновление подвижного состава». Между мэрией и частными перевозчиками конфликтов нет, «есть полное взаимопонимание», уверяет он.

«В Москве это все переломили, сделали единого перевозчика. Здесь все разнообразно. Поэтому буду работать со всеми, буду слышать всех»,— заявил он.

Опрошенные „Ъ“ участники рынка автобусных перевозок надеются примерно на то же. Директор компании «Уфа-лайн» (обслуживает 12 маршрутов) Ильдус Кадерметов сообщил, что рассчитывает на «взаимопонимание» с новым руководством транспортного блока. «Ждем, что проблемы будут с нами обсуждаться, а не просто будут спускать нововведения сверху для их исполнения. Хочется, чтобы учитывались наши интересы, чтобы перевозчиков собирали вместе и принимали обоюдовыгодные решения»,— отметил он.

Индивидуальный предприниматель Фанис Батыров (16 маршрутов) также ждет, что мэрия обеспечит «одинаковые условия работы всем перевозчикам». «Наша компания выполняет все требования, а есть кто вообще их не выполняют и тоже считаются перевозчиками. Хочется, чтобы все играли по одним правилам»,— сказал он.

По мнению депутата Госдумы Павла Качкаева, руководившего мэрией Уфы в 2003-2011 годах, отсутствие большого опыта чиновничьей работы по профилю не будет помехой для нового вице-мэра. «Хотя транспортная отрасль сложная, большой опыт работы в этой сфере для начальника управления не обязателен. Вообще чиновниками не рождаются. Я вспоминаю, как сам уходил с завода на должность главы администрации. Все зависит от человека: есть ли у него голова, умеет и хочет ли он работать. Важно, чтобы он был человеком команды, не ставил личные интересы превыше интересов города»,— заключил господин Качкаев.

Дарья Кучеренко