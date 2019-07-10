Все грязно-понятно

Экологическая обстановка в Башкирии в 2018 году ухудшилась по ряду направлений, следует из ежегодного экологического доклада министерства экологии и природопользования республики. В регионе на 5% вырос объем вредных выбросов в атмосферу, стабильно ухудшается качество питьевой воды. Положение осложняет отсутствие развитой системы утилизации коммунальных и производственных отходов. При этом, отмечают в министерстве, качество воды в реке Белой стало немного лучше, однако в озере Аслыкуль, напротив, ухудшилось. По мнению некоторых экспертов, в реальности ситуация может быть хуже, так как доклад во многом построен на отчетности самих предприятий, которые не заинтересованы разглашать истинную информацию об объеме выбросов загрязняющих веществ.

Министерство экологии и природопользования Башкирии опубликовало ежегодный доклад об экологической ситуации в республике в 2018 году. В нем отмечается, что объем выброса в атмосферу загрязняющих веществ за год вырос на 5%: в основном за счет промышленных предприятий, увеличивших выбросы на 9%. Загрязнение воздуха автотранспортом увеличилось на 1,6%. Общий объем выбросов в воздух в минэкологии оценивают в 884 тыс. т. Примерно половина объема (420 тыс. т) приходится на транспорт, остальные 455 тыс. т — на промышленность.

В Уфе, где расположены три нефтеперерабатывающих завода «Башнефти» и другие промпредприятия, по-прежнему сосредоточена четверть объема загрязнения — 211,8 тыс. т. На долю промышленности приходится, по оценке минэкологии, 53%, на долю транспорта — 38%. Какие факторы обеспечили оставшиеся 9% загрязнения воздуха, в докладе не уточняется.

В 2018 году проверяющие регистрировали в Уфе случаи превышения содержания в воздухе диоксида серы до 1,5 ПДК, диоксида азота — до 1,6 ПДК, оксида азота — до 1 ПДК, оксида углерода — до 2,4 ПДК, бензапирена — до 4,4 ПДК, хлорида водорода — до 2,9 ПДК, сероводорода — до девяти ПДК, этилбензола — до 6,5 ПДК и до 4,6 ПДК взвешенных веществ. При этом в министерстве отмечают, что уровень загрязненности воздуха в Уфе в последние годы в целом снижается и его можно охарактеризовать как низкий.

В среднем на каждого жителя Башкирии в прошлом году пришлось 218 кг вредных веществ в атмосфере, что на 137 кг больше средней нагрузки на жителя Татарстана и на 39 кг больше, чем в Самарской области. В числе городов с самым загрязненным воздухом в расчете на одного жителя фигурируют Салават (321 кг на человека), Нефтекамск (237 кг) и Октябрьский (234 кг). Уфа находится на пятом месте по этому показателю. По плотности загрязняющих веществ на 1 га территории лидирует Стерлитамак: 5,63 т на 1 га (в среднем по республике — 62 кг на 1 га).

Объем коммунальных и промышленных отходов в регионе за год вырос в полтора раза: с 27 млн до 44 млн т. В основном эту динамику обеспечил рост производства в АПК и добыче полезных ископаемых. Только пятая часть отходов была утилизирована или обезврежена, отмечается в докладе. Большую часть — 91%, или 39,8 млн т сформировали предприятия добычи. При этом утилизируют они лишь около 17%.

Хуже всего дела с обработкой и утилизацией отходов у предприятий горнорудной промышленности группы УГМК, отмечается в докладе, таких как Учалинский ГОК, «Башкирская медь», Сибайский и Бурибаевский ГОК. Горнорудные предприятия накопили около 1 млрд т отходов.

Компании, занимающиеся добычей нефти (крупнейшей из них является «Башнефть»), утилизировали 13,7% отходов и обработали 28,6%. У предприятий, предоставляющих услуги в области добычи нефти и газа, обезврежено 9,5% отходов и утилизировано 95,4%. Проблемой этой отрасли в министерстве считают скопление нефтяных шламов в открытых амбарах, которые на протяжении десятков лет отравляют воздух, почву и подземные воды. В докладе указывается на необходимость их скорейшей переработки и ликвидации накопителей.

«Напряженной», по оценке минэкологии, остается ситуация с утилизацией твердых коммунальных отходов (ТКО). Сегодня мусор вывозится лишь у 62% населения. В числе проблем этой отрасли в докладе упоминается отсутствие раздельной системы сбора мусора, дефицит контейнеров и организованных площадок для сбора ТКО, большое количество (2,9 тыс.) несанкционированных свалок. Кроме того, в республике нет рынка сбыта вторичного сырья, из-за чего большая его часть отправляется на переработку в Татарстан, Удмуртию и Свердловскую область.

Качество воды в водоемах Башкирии в 2018 году в среднем улучшилось, следует из доклада. Так, реку Белую относят уже не к категории между «грязной» и «очень загрязненной», а к категории между «очень загрязненной» и «загрязненной». Одновременно в докладе отмечается ухудшение качества воды в озере Аслыкуль — из категории «загрязненного» оно переведено в «грязное».

Объем выбросов загрязняющих веществ в водоемы республики за год вырос в 6,5 раз, до 1 млн т, отмечается в докладе. На динамику повлияла выдача Башкирской содовой компании группы «Башхим» (БСК) разрешения на ежедневные сбросы. В результате объем сброса сточных вод БСК увеличился в 17 раз (до 82,29 млн куб. м). Раньше компания могла сбрасывать стоки только 38 дней в году.

На втором месте по объему выбросов в водоемы после БСК в 2018 году был МУП «Уфаводоканал» (98,82 млн куб. м), на третьем — «Башнефть-сервис НПЗ» (9,52 млн куб.м). Белорецкий металлургический комбинат группы «Мечел» (9,14 млн куб.м) — на четвертом. В некоторых водоемах экологи зафиксировали «критические показатели загрязненности», в том числе соединениями марганца и железа, сульфатами, но о каких водоемах идет речь и когда регистрировалось загрязнение, в докладе не уточняется. В реке Большой Нугуш было зафиксировано существенное загрязнение нефтепродуктами, отмечено в документе.

В водозаборах с питьевой водой отмечены превышения ПДК по общей жесткости, железу и марганцу, но это наблюдалось и в прежние годы, отмечается в докладе. СанПиНу в 2018 году не соответствовала вода в двух уфимских водозаборах: Южном и Демском, а также в водозаборах Октябрьского, Туймазов, Давлеканово и Нефтекамска. В «водопунктах» недалеко от предприятий «Башнефти» в Уфимском, Иглинском, Альшеевском, Кармаскалинском и Благовещенском районах экологи регистрировали превышения содержания нитратов, а в деревенском колодце Уфимского района, недалеко от объекта «Башнефти», — превышение содержания стронция, лития и фосфатов.

Председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов отмечает, что хотя экологический доклад министерства — это «единственный официальный источник информации об изменениях в окружающей среде», его данным можно верить с оговоркой. «Например, информация об уровне промышленного загрязнения берется у самих предприятий, а они не всегда заинтересованы давать истинные данные о выбросах и могут скрывать информацию об аварийных ситуациях,— отмечает собеседник. — Минэкологии эту информацию не перепроверяет». «Лично мне как эксперту в докладе не хватает анализа рынка услуг природоохранного значения. Это инструмент обеспечения экологической безопасности. По сравнению с продвинутыми регионами России у нас в Башкирии этот рынок коррумпирован. Многие фирмы на него заходят и жалуются на тяжелые условия, незаконные методы конкурентной борьбы,— отметил господин Веселов.— Кроме того мне не хватает результатов экологического мониторинга на объектах размещения отходов: это тайна за семью печатями. Почему-то у нас ссылаются на то, что владельцы и арендаторы свалок считают это коммерческой тайной».

Дарья Кучеренко