Жилой квартал NEWПИТЕР

ЖК NEWПИТЕР — это современный кирпичный квартал из зданий средней и малой этажности, расположенный в Ломоносовском районе города. Архитектура ЖК имеет единую концепцию, в которой компания АО «Специализированный Застройщик «Строительный трест» предусмотрела безопасность и комфорт проживания владельцев недвижимости.

В жилом квартале NEWПИТЕР каждая квартира отличается удобной планировкой, с грамотным распределением функциональных зон. Профессиональный подход архитекторов к зонированию делает подъезды удобными для хранения колясок и спортивного инвентаря, а придомовую территорию — безопасной для активного отдыха всей семьи.

ЖК NEWПИТЕР имеет развитую социально-торговую инфраструктуру. Транспортная доступность комплекса обеспечивается близостью к КАД и ЗСД. Жилой квартал располагает закрытыми 6-этажными автомобильными паркингами, открытыми парковочными местами и велосипедными стоянками у подъезда.

В домах жилого квартала NEWПИТЕР запроектированы одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры. Есть возможность приобретения с чистовой отделкой от застройщика. При покупке недвижимости в объектах АО «Специализированный Застройщик «Строительный трест» можно воспользоваться ипотечным кредитованием на выгодных условиях.

Как объект АО «Специализированный Застройщик «Строительный трест» ЖК NEWПИТЕР стал лауреатом премии Urban Awards 2019 в номинациях «Лучший проект комплексного развития территорий (КОТ) Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Ленинградской области».

Открытие эскроу-счетов при ДДУ

Осуществляя деятельность в строгом соответствии Российскому законодательству АО «Специализированный Застройщик «Строительный трест» входит в рейтинг надежных застройщиков страны. Согласно последней редакции федерального закона № 214-ФЗ, девелопер перешёл к проектному финансированию жилищного строительства с использованием специальных счетов эскроу.

Что такое эскроу-счета?

Банковские эскроу-счета предназначаются для временного размещения денежных средств. На открываемый эскроу-счёт для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, покупатель вносит плату продавцу за объект недвижимости. Но получение депонированных денежных средств состоится только после исполнения сделки — сдачи объекта в эксплуатацию.

АО "Специализированный Застройщик"Строительный трест" и Банк «Санкт-Петербург» 27 сентября 2018 года заключили Соглашения об открытии счетов эскроу для учёта и депонирования денежных средств участников ДДУ. В рамках заключённых Соглашений уже были открыты первые эскроу-счета участникам ДДУ новых корпусов ЖК NEWПИТЕР.