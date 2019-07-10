Губернатор подбирает ключи к Димитровграду

Назначенные губернатором члены конкурсной комиссии по выборам мэра Димитровграда (где большинство депутатских мест в гордуме принадлежит КПРФ) в очередной раз сорвали выборы главы города, не явившись на заседание комиссии по отбору кандидатур. Глава региона Сергей Морозов направил в комиссию письмо, в котором заявил, что необходимо внести изменения в порядок проведения конкурса, а заседание комиссии необходимо назначить «не ранее даты внесения изменений». В гордуме менять действующий порядок не намерены, там считают, что он соответствует типовому, а администрация губернатора просто хочет, чтобы кандидатуры согласовывались с ней. В ЦК КПРФ после переговоров с губернатором обещают, что в ближайшее время в ситуации безвластия будет поставлена точка.

Во вторник в четвертый раз были сорваны выборы главы Димитровграда Ульяновской области — как и ранее, все четверо членов конкурсной комиссии, назначенные губернатором, на заседание не ­явились.

Напомним, по итогам выборов в сентябре 2018 года в гордуме Димитровграда 27 из 30 мандатов получила КПРФ, с того момента вступили в силу изменения в устав города, по которым глава города избирается депутатами гордумы из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, состоящей из четырех представителей гордумы и четырех — назначенных губернатором. Все это время город остается без легитимного мэра, поскольку сначала из-за равенства голосов противостоящих половин комиссии невозможно было отобрать кандидатов, а после изменения положения о конкурсе (когда для признания кандидатом стало достаточно четырех голосов) члены комиссии от губернатора, ссылаясь на уважительные причины (отпуск, болезнь, уход за родственником), перестали являться на заседания. Всего в конкурсе участвуют 13 ­кандидатов.

После третьего срыва заседания (2 июля) председатель конкурсной комиссии Габдулхак Марзаханов направил губернатору Сергею Морозову обращение с просьбой указать точно дату и время, когда смогут члены комиссии прибыть на заседание и сообщить об этом не позднее утра 4 июля, чтобы гордума могла назначить новые даты конкурса. В ответ господин Морозов заявил, что считает необходимым назначить заседание «не ранее даты внесения изменений в порядок проведения конкурса». Он подчеркнул, что в положение не были внесены условия отбора кандидатур «по качественным критериям» в соответствии с региональным законом № 174ЗО (знание законов, основ экономики и делопроизводства, наличия руководящих навыков и опыта взаимодействия с органами власти). В письме также отмечалось, что «Постановлением Конституционного суда РФ от 1.12.2015 г. № 30П установлены расширенные права субъекта РФ по контролю за назначением главы городского округа». Что означают «расширенные права», в письме губернатора не разъяснялось.

Заместитель руководителя управления внутренней политики администрации губернатора Александр Озяков пояснил „Ъ“, что в постановлении КС указано, что для городских округов, где часть функций власти связана с исполнением переданных госполномочий, а затраты на них — существенная часть бюджета, «муниципальная власть встроена в систему государственных полномочий», «поэтому постановлением КС и даются правовые средства, обеспечивающие взаимодействие и согласованное функционирование». «Главное слово — согласованное. Потому что по 131 закону за исполнение главой госполномочий ответственность понесет региональная власть. И она заинтересована в наличии квалификационных требований в порядке проведения конкурса, поскольку иначе определить достойного кандидата невозможно. Фактически, по постановлению Конституционного суда, расширенные полномочия региональной власти означают, что без согласования с региональным уровнем власти не принимаются решения, касающиеся региональных полномочий, в том числе и по механизмам избрания главы»,— сказал „Ъ“ господин Озяков. Он считает, что если квалификационные требования будут внесены в положение о конкурсе, комиссия соберется в полном составе.

Впрочем, анализ постановления КС (50 страниц) показывает, что положений о расширенных полномочиях региональной власти в нем нет, однако отмечается, что для городских округов с большим уровнем переданных госполномочий региональная власть вправе своими законами вводить единственно возможный механизм избрания глав (так и есть для Ульяновска и Димитровграда), «что не предполагает, однако, возможность принятия ими (органами госвласти. — „Ъ“) произвольных решений».

Спикер гордумы Александр Ерышев не уверен, что депутаты согласятся менять действующий порядок. По его словам, «документ составлен в полном соответствии с типовым порядком, его проверяла прокуратура, никаких замечаний не было». «Кроме того, комиссия проверяет только документы претендентов, а детальное рассмотрение кандидатур вместе с их программами должно быть уже на заседании гордумы, где и происходят фактические выборы главы. Там и учитываются, в том числе, и квалификационные требования, любой член комиссии там вправе высказать свои возражения. К тому же это странно, что в октябре у той же администрации губернатора не было никаких замечаний по порядку проведения конкурса. Я думаю, своим письмом губернатор говорит, что надо делать так, как скажет он, и ему решать, кому быть главой»,— сказал спикер.

Член комиссии, депутат регионального заксобрания Айрат Гибатдинов (КПРФ) считает, что своим письмом господин Морозов только подтвердил, что «никаких уважительных причин у членов комиссии не было, а это просто был саботаж».

Чтобы на месте разобраться с кризисной ситуацией в выборах мэра Димитровграда, во вторник в регион прибыл зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. После переговоров с губернатором и встречи с членами конкурсной комиссии он заявил, что «больше не надо воевать» и «пора входить в правовое русло», «не разделять, а соединять и идти вперед». «И я надеюсь, что в ближайшее время эта работа завершится, мы должны поставить точку и ликвидировать ситуацию безвластия»,— сказал господин Афонин.

Как это будет сделано, пока не раскрывается, в КПРФ отмечают, что «сейчас ситуацию проработают федеральные юристы, после чего будет решено, с чем идти на переговоры с администрацией ­губернатора».

«Губернатор области встречался с Юрием Афониным, и было достигнуто взаимопонимание. Мы уверены, что процесс сдвинется и все решения будут достаточно оперативно приняты»,— сказала „Ъ“ замгубернатора Ольга Никитенко.

Сергей Титов, Ульяновск