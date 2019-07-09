В Ульяновске во вторник горело здание областного правительства

Соцсети

В Ульяновске во вторник вечером произошел пожар в здании областного правительства. На видео, которые быстро распространились в соцсетях, видно, как пылает крыша одного крыла здания.

Как позднее сообщил пресс-секретарь губернатора Тимофей Гончарук, в 21:35 (MSK+1) сработала пожарная сигнализация на пульте охраны в здании правительства региона. По его данным, возгорание произошло в чердачном помещении, после чего пламя перекинулось на крышу здания. «Очаг возгорания локализован в 22:03. Повреждена кровля здания на площади около 20 квадратных метров, никто не пострадал. Сотрудники охраны и технический персонал были эвакуированы из здания», – сообщил пресс-секретарь губернатора.

Предварительная версия произошедшего – возгорание при проведении ремонтных работ. Сейчас проводится проверка и оценка ущерба.

Сергей Титов, Ульяновск