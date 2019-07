Дата: 24 июля 2019 г.

Место: Самара, ТЦ «Парк Хаус»

«Как отмыть миллион» — авантюрная комедия о власти денег от классика канадского кино Дени Аркана. В оригинале фильм называется «Падение американской империи» (The Fall of the American Empire).

Программа мероприятия

Сбор гостей в 18:00 — Фуршет, развлекательная программа.

19:00 — официальное открытие показа, фильм.

21:00 — окончание фильма