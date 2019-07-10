Минздрав и Русфонд делят базу доноров

Законопроект, предполагающий создание Федерального регистра доноров костного мозга, представлен на общественное обсуждение. Минздрав и благотворительная организация Русфонд, которая была одним из первых создателей регистров костного мозга в России, заявляют о готовности к сотрудничеству, хотя по-разному видят, как должны быть потрачены бюджетные деньги.

Минздрав представил на общественное обсуждение проект федерального закона о создании федерального регистра костного мозга (КМ). Как отмечается в пояснительной записке к документу, он подготовлен «во исполнение протокола совещания у зампреда правительства Татьяны Голиковой от 28 мая 2019 года». 11 июня 2019 года законопроект был направлен для отзыва в Минэкономики, Минфин, Минкомсвязь, Минобрнауки и в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Законопроект, в частности, предполагает создание и ведение федерального регистра донорского КМ, доноров и пациентов (реципиентов) костного мозга: положения законопроекта, касающиеся регистра, вступят в силу с 1 января 2021 года, «что обусловлено необходимостью разработки, наполнения и внедрения регистра». Предполагается, что к 2030 году в регистр будут включены 500 тыс. человек. Средние расходы на один случай «рекрутирования» донора оцениваются в 27,6 тыс. руб. «В 2020–2021 годах имеющаяся инфраструктура лабораторий позволит включить около 20 тыс. новых доноров ежегодно»,— говорится в документе. Ежегодные расходы федерального бюджета в этот период составят 552 млн руб. С 2022 года, после «совершенствования деятельности лабораторий типирования», планируется увеличивать регистр на 40 тыс. новых доноров в год. При этом в этот же период стоимость исследования донорских клеток (типирование) планируется снизить на 30%, «поэтому на выполнение 40 тыс. исследований потребуется ежегодно 672 млн руб.».

2 июля вице-премьер Татьяна Голикова вместе с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым посетила НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой, где в 2013 году вместе с благотворительной организацией Русфонд был создан Петербургский регистр потенциальных доноров КМ. Тогда он стал основой программы Русфонда, которая известна как Национальный регистр доноров костного мозга (РДКМ) им. Васи Перевощикова. В общую базу фонда и медучреждения входили данные, собранные в 15 российских региональных регистрах при медучреждениях. Базой пользовались российские клиники, где осуществляется трансплантация костного мозга. Сейчас в этой базе около 100 тыс. потенциальных доноров, из них свыше 200 человек стали реальными донорами. В конце 2017 года в Русфонде заявили, что «регистры должны стать юридически самостоятельными предприятиями, самая удобная форма — НКО». Однако в ответ на это предложение в медицинском сообществе назвали передачу базы данных доноров НКО невозможной (цитируется по ответу Медуниверситета имени Павлова). Тем не менее в 2018 году Русфонд представил Совету по правам человека при президенте РФ, вице-премьеру Татьяне Голиковой и в возглавляемый ей Совет по вопросам попечительства в соцсфере, а также в Минздрав и ФМБА программу развития сети НКО-регистров в 2019–2023 годах. После этого Русфонд стал создавать собственную информационную базу, основой которой стали доноры Приволжского регистра костного мозга (ведется совместно с Казанским университетом).

По итогам визита госпожи Голиковой в Петербург член Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в соцсфере Петр Родионов заявил, что «регистр доноров костного мозга должен иметь официальный статус и находиться в собственности государства»: «Это наиболее распространенный подход в мировой практике. Такая концепция согласована на уровне правительства РФ, Минздрава, ведущих клиник». Он отметил, что законопроект должен «определить оператора», и заявил, что «клиника Раисы Горбачевой создала рабочую систему обмена информацией между регистрами, обладает необходимым опытом, кадровыми ресурсами и компетенциями для выполнения функции оператора регистра». При этом еще ряд источников “Ъ”, близких к ситуации, предположили, что «единым оператором» станет Кировский НИИ гематологии и переливания крови ФМБА.

В Минздраве “Ъ” сообщили, что «согласно законодательству, оператором, как и по другим регистрам, является министерство, а функции по ведению и координации будут определяться после принятия законопроекта в рамках подзаконного акта. Он будет разрабатываться совместно с ведущими федеральными медицинскими организациями, которые занимаются вопросами донорства и трансплантации. Законодательство РФ предусматривает создание регистров только через принятие его законом, поэтому любой регистр, если он не определен законом, нелегитимен. Мы как Минздрав уже имеем опыт ведения нескольких регистров (например, регистры по ВИЧ, туберкулезу, по орфанным заболеваниям.— “Ъ”), они все определены ФЗ-323. Этот регистр не станет исключением». Стоимость типирования в ведомстве называют комплексной: «Мы учитываем комплекс расходов, прямые и косвенные. Это не только стоимость расходных материалов, в эту сумму мы закладываем всю стоимость медицинской услуги, которая включает прием специалиста, осмотр пациента, сбор анамнеза, консультирование, проведение типирования и внесение данных в регистр. Также эксперты включают в эти расчеты амортизацию оборудования, коммунальные расходы, зарплату врачей и медсестер». «Только такой подход позволит затем сформировать количество услуг, которые мы можем выполнить в течение года и распределить их в качестве госзадания медорганизациям»,— отметили в ведомстве. В Минздраве говорят, что «НКО и волонтеры будут очень востребованы»: «Они определяют для себя важную роль в области информирования населения, первичного рекрутинга и мотивирования граждан к донорству костного мозга, а также направления их в медицинские организации, которые занимаются типированием». В ведомстве также выразили надежду на плодотворное сотрудничество с Русфондом: «Добровольцы-доноры, которые вошли в этот регистр, должны иметь те же права, что доноры, которые будут включены в федеральный регистр. Необходимо работать в едином пространстве».

В заключении Русфонда на законопроект говорится, что «поставленную правительством РФ задачу (создать регистр на 500 тыс. потенциальных доноров.— “Ъ”) можно решить быстрее и дешевле, если объединить усилия государства и некоммерческого сектора. Фонд в 2020–2021 годах мог бы привлечь и типировать 40 тыс. потенциальных доноров, потратив на эти цели 400 млн руб. из средств федерального бюджета». В дополнение к этому в фонде заявляют, что на благотворительные пожертвования в это же время мог бы типировать еще 30 тыс. доноров, а в последующие восемь лет ежегодно привлекать в федеральный регистр по 20 тыс. человек в рамках госзадания и 30 тыс. человек на пожертвования. «Уже сегодня оператором объединенной базы потенциальных доноров в системе федерального регистра мог бы стать Национальный РДКМ»,— заявила “Ъ” его гендиректор Анна Андрюшкина. Она отметила, что в течение полутора лет фонд в «НКО-регистрах формирует базу, тратя на одного потенциального донора 9,6 тыс. руб.».

Валерия Мишина, Иван Тяжлов