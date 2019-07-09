Воронежское УФАС предписало аннулировать аукцион на 107 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области выдало региональному Фонду капремонта предписание, согласно которому организация должна аннулировать результаты аукциона на ремонт лифтов с начальной ценой контракта почти 107 млн руб. В УФАС сообщили, что поводом стали жалобы ООО «Первая лифтовая компания», ПАО «Карачаровский механический завод» и ОАО «Щербинский лифтостроительный завод». Выяснилось, что в документации указаны «дополнительные требования к потенциальным участникам аукциона» и «неточный срок оплаты выполненных работ»: «Так, срок оплаты установлен до 31.12.2022 года, в то время как срок исполнения контракта — до 31.12.2019 года». В результате часть потенциальных исполнителей не смогла поучаствовать в аукционе, а заявка одного из участников была отклонена.

Об увольнении директора липецкого Фонда капремонта Александра Козина — в материале “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин