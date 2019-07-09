В Петербурге может смениться глава кадастровой палаты

Срок действия контракта директора филиала Федеральной кадастровой палаты по Санкт-Петербургу Дмитрия Осипова закончится 20 июля. Согласно документу он вновь станет заместителем руководителя учреждения. По данным «Фонтанки.ру», должность главы кадастровой палаты Петербурга может занять бывший гендиректор компании «Эталон-Инвест» Даниил Селедчик.

Господин Селедчик пришел в «Эталон-Инвест» в 1997 году и впоследствии стал топ-менеджером компании, которую покинул осенью 2017 года. В одном из интервью он рассказал, что его следующее место работы не будет связано с бизнесом.