Энергетики совершенствуют диалог с потребителями

Центр обслуживания потребителей (ЦОП) воронежского филиала «Россети Центр»* начал свою работу по адресу: улица Арзамасская, 2. Центр полностью соответствует требованиям стандартов качества обслуживания, принятых Минэнерго России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На торжественной церемонии открытия нового Центра исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Воронежэнерго» Вячеслав Антонов отметил, что опыт работы первого Центра обслуживания потребителей, открытого в 2007 году на улице 9 Января, 205, существенно помог энергетикам отладить диалог с потребителями. «Необходимость открытия нового центра обслуживания потребителей обусловлена стремлением компании не только предоставить широкий спектр услуг своим клиентам, но и сделать процесс их обслуживания максимально комфортным, открытым и прозрачным», - отметил господин Антонов.

В новом Центре жители города и области, а также представители бизнеса в одном месте могут решить практически все вопросы, связанные с работой электросетевого комплекса: оформить документы на технологическое присоединение, получить дополнительные услуги, подать обращение.

Работает Центр по принципу одного окна, обслуживание осуществляют одновременно три оператора.

Клиентская зона Центра оборудована комфортабельными местами ожидания, системой «Электронная очередь», информационными стендами и столами для заполнения документов. К услугам клиентов комната для переговоров с профильными специалистами филиала. Наряду с обслуживанием операторами Центра клиентам предоставляется возможность работать в личном кабинете заявителя через установленный в зале терминал самообслуживания. Примечательно, что осуществляется полный контроль действий персонала с помощью аудио- и видеофиксации процесса общения с клиентами.

Стоит отметить, что в Центре предусмотрены все удобства для маломобильных граждан, включая телескопический мобильный пандус с кнопкой вызова персонала.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После выхода на проектную мощность Центр обслуживания потребителей сможет принимать до 10 тыс. посетителей в год. Чаще всего заявители обращаются в ЦОП для подачи заявок на технологическое присоединение или при потребности увеличения мощности предприятия. Одной из наиболее востребованных крупными компаниями услуг является сопровождение технологического присоединения («техприсоединение под ключ»), также набирает популярность энергоаудит и энергосервис, позволяющие клиентам оптимизировать энергопотребление своих объектов.

Значительная часть потребителей «Воронежэнерго» – это владельцы частных домов по всей Воронежской области. В последнее время популярной становится услуга по монтажу контура заземления и устройства защитного отключения: это помогает уберечь бытовую технику от перепадов напряжения и токов короткого замыкания во время неблагоприятных погодных условий, а также услуга по оперативно-техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, которая активно используется владельцами трансформаторных подстанций.

Наряду с открывшимся Центром в Воронеже и каждом районе Воронежской области действуют пункты по работе с потребителями (ПРП). Узнать адреса ПРП можно на сайте «Россети Центр» в разделе «Потребителям» https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service. Получить квалифицированную консультацию специалистов по вопросам, относящимся к деятельности компании, можно по бесплатной круглосуточной линии энергетиков 8-800-50-50-115.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Высокое качество обслуживания клиентов – одна из приоритетных задач «Воронежэнерго». Открытие нового Центра стало еще одним шагом к обеспечению интересов клиентов.

*С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.