Севастопольское заксобрание отказалось остаться в истории

Законопроекты, разработанные правительством Севастополя и утверждающие официальные символы города, отклонены группой депутатов бывшего спикера Алексея Чалого. Документы рассматривали 9 июля на внеочередной сессии, созванной по инициативе губернатора. Это уже вторая попытка Дмитрия Овсянникова утвердить герб города на внеочередной сессии. Предыдущая, и также неудачная, была им предпринята год назад. Часть депутатов заподозрила главу города в попытке создать напряженность в Севастополе накануне выборов в заксобрание, которые пройдут 8 сентября, но глава правового управления городского правительства Михаил Вавилов пояснил, что «геральдические» законопроекты внесены губернатором еще в ноябре 2018 года и до сих пор не рассматривались.

Законопроекты о гербе и флаге города Севастополя депутаты рассмотрели на внеочередной сессии, специально для этого созванной по инициативе губернатора Дмитрия Овсянникова. К парламентариям обратился председатель правового управления правительства Михаил Вавилов с призывом принять используемые в городе символы: герб, разработанный в советские годы. На нем изображен памятник затопленным кораблям и медаль «Золотая Звезда» города-героя. «Я призываю депутатов взять на себя смелость и принять то решение, которые вы давно должны были принять»,— сказал Михаил Вавилов. По его словам, герб поддерживают севастопольцы и городские ветеранские организации.

Напомним, герб Севастополя стал очередным эпизодом конфликта сторонников экс-спикера Алексея Чалого с губернатором. Ровно год назад Дмитрий Овсянников выносил законопроекты о гербе и флаге Севастополя на инициированное им внеочередное заседание парламента. Глава города также предлагал вариант герба, разработанного в советские годы. Документ также был отклонен депутатами из группы экс-спикера Алексея Чалого: по их словам, «советский» герб получил отрицательное заключение геральдического совета при президенте РФ.

Противники губернаторских законопроектов заявили, что герб города нужно выбрать и утвердить с помощью «общественных обсуждений или референдума».

Они считают, что в Севастополе есть сторонники не только «советского» варианта, но и созданного на основе «царского» (представляет собой щит с изображением грифона, увенчанный царской короной и двуглавым орлом). Указом губернатора в начале 2018 года в качестве действующего был утвержден «советский» герб города.

9 июля стороны не отступили от занятых летом 2018 года позиций. Депутат и советник главы города Борис Колесников отметил, что заключения геральдического совета при президенте РФ об используемом гербе Севастополя «нет», а есть лишь «личное мнение доктора исторических наук Георгия Вилинбахова (председатель геральдического совета при президенте РФ.— “Ъ”)». Депутат Ольга Хомякова также поддержала герб «советского» образца. «Давайте выйдем на улицу и спросим у севастопольцев, что такое памятник затопленным кораблям, что такое звезда города-героя? Любой ответит. И давайте спросим, что такое серебряный грифон с червлеными глазами и языком»,— предложила она.

Госпожа Хомякова призвала коллег «остаться в истории» как созыв парламента, «поставивший точку» в споре о гербе.

В свою очередь, Александр Караваев (депутат из группы Алексея Чалого) выразил недоумение в связи с тем, что губернатор вновь «вспомнил про герб» именно накануне выборов. Секретарь геральдической комиссии при губернаторе Севастополя герольдмейстер Валерий Дорошко призвал депутатов не спешить с принятием символики. «История учит, что вопросы геральдики рассматриваются годами. Главное — найти вариант, максимально устраивающий общество»,— сказал Валерий Дорошко. По его словам, до утверждения символов необходимо получить положительное заключение геральдического совета при президенте РФ. Часть депутатов вновь настаивали на необходимости проведения широкого общественного обсуждения вопроса о гербе и флаге. В итоге законопроекты поддержали лишь восемь парламентариев из 24, еще 11 воздержались, и приняты они не были.

Председатель правового управления правительства Михаил Вавилов отметил, что законопроекты о гербе и флаге были внесены в заксобрание в ноябре прошлого года, и внеочередная сессия связана не с выборами в городской парламент, которые состоятся 8 сентября, а с тем, что депутаты до сих пор не рассмотрели эти документы.

Вадим Никифоров, Симферополь