Игорь Артамонов посадил дерево на сирийской авиабазе Хмеймим

Врио губернатора Игорь Артамонов и глава Липецка Евгения Уваркина вместе с Героем России, депутатом Госдумы Владимиром Богодуховым посетили авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике. Господин Артамонов встретился с начальником Липецкого авиацентра, заместителем командующего группировкой войск (сил) по ВКС генерал-лейтенантом Юрием Сушковым, принял участие в открытие стелы самолету МиГ-21, выразил благодарность личному составу за героизм и посадил дерево в расположенном рядом парке. Также господин Артамонов возложил цветы к мемориалу, установленному в память о погибших в Сирии военнослужащих Вооруженных сил РФ. Кроме того, врио губернатора вручил военнослужащим подарки — «необходимую вещи» и технику. Перед военнослужащими выступили артисты липецкой филармонии, областного центра культуры, народного творчества и кино и Грязинского центра культурного развития.

Владимир Зоркий