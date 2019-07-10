Обратить по адресу

Нижегородский областной суд начал пересмотр громкого дела об изъятии квартиры у семьи депутата гордумы Арзамаса Романа Лаптева из-за неподтвержденных доходов. Конфисковать жилье требует прокуратура, посчитавшая официальные заработки господина Лаптева и его супруги недостаточными для покупки этого жилья. ­Депутат не согласен с выводами надзорного органа, он настаивает, что недвижимость куплена в кредит и на средства маткапитала. Знакомые с делом юристы отмечают, что вернувший дело на новое рассмотрение Верховный суд ориентирует нижестоящие инстанции не выносить формальные решения в пользу прокуратуры.



В Нижегородском областном суде начался пересмотр резонансного дела об изъятии квартиры депутата думы Арзамаса Романа Лаптева по требованию арзамасского городского прокурора. В регионе год назад это дело стало прецедентным. В 2018 году сначала Арзамасский городской, а затем областной суды постановили изъять квартиру семьи господина Лаптева в пользу государства, признав, что его расходы и доходы в декларации за 2017 год не позволяли семье приобрести это жилье. Недвижимость на улице Свободы в Арзамасе депутат приобрел за 2,2 млн руб., как он утверждает, вложив 453 тыс. руб. материнского капитала (у господина Лаптева двое детей.— “Ъ-Приволжье”) и кредит банка «Арзамас» на 750 тыс. руб. Остальные деньги на покупку жилья ему предоставили тесть и друзья, которые, по словам депутата, в 2009–2010 годах в общей сложности дали ему 600 тыс. руб. в качестве платы за консультации по сделкам с недвижимостью. Но прокуратура проверила и дарителей и в итоге решила, что заработать эти деньги они не могли. Средств на покупку квартиры не было и у семьи депутата: по подсчетам надзорного ведомства, в 2013–2015 годах супруги заработали лишь 171,8 тыс. руб. и не могли позволить себе новое жилье, в котором к началу разбирательства даже не успели сделать ­ремонт.

Господин Лаптев считает неверными выводы прокуратуры, настаивая, что расходы семьи из четырех человек по прожиточному минимуму ведомство рассчитало неправильно. По его словам, прокуратура оперирует доходами супругов за 2006–2015 годы, запросив сведения из налоговой инспекции, а расходы вывела из величины среднего по региону прожиточного минимума, который наполовину состоит из налоговых выплат и оплаты услуг ЖКУ. Депутат настаивает, что женился лишь в 2008 году, и до 2015 года они с супругой жили у родителей, не платили за жилье и накопить спорные 200 тыс. руб. могли. ­Договор дарения денег суды не учли без актов приема средств, хотя расписки о них в деле были. При этом первая и апелляционная инстанции посчитали законной 60% оплаты недвижимости за счет кредита и материнского капитала, однако все равно постановили изъять квартиру целиком. В мае 2019 года Верховный суд РФ направил дело на новое рассмотрение в Нижегородский областной суд, постановив заново рассмотреть правомерность выводов прокурора.

На заседании во вторник Роман Лаптев пытался приобщить к делу восемь ходатайств, прося привлечь к участию выдавший материнский капитал Пенсионный фонд РФ, представителей банка «Арзамас» и управление делами правительства Нижегородской области. Во всех ходатайствах суд отказал. «Решение суда изъять квартиру затронет интересы Пенсионного фонда, который выдавал материнский капитал, потраченный на жилье. Поскольку эти вложения в деле не оспорены, неясно, с кого придется требовать эти деньги», — сообщил господин Лаптев, отметив, что в ПФР направлен судебный запрос о движении средств. По его словам, судебный расчет покупки недвижимости учитывает двух детей 2010 и 2015 года рождения, но расходы семьи посчитаны за другой период, что является противоречием. «У меня дежавю, год назад в апелляционной инстанции было то же самое. Прокуратура не обжалует ни договоры дарения, ни кредит с маткапиталом. Если кто-то объяснит, сколько я тратил с 2008 по 2015 год, тогда можно закрыть разницу в 200 тыс. руб.», — рассуждает депутат, подчеркивая, что этих цифр нет ни в материалах проверки правительства Нижегородской области, ни в прокурорских расчетах.

Управляющий партнер юридической компании «Войнов, Маслов и партнеры» Александр Маслов указывает, что Верховный суд ориентирует нижестоящие суды учитывать индивидуальные особенности дела и требует избегать выносить формальные и простые решения в пользу прокуратуры. «А Конституционный суд в своем постановлении указал, что при выявлении незначительного расхождения подтвержденного дохода с расходами на приобретение имущества суд может определить часть имущества, затраты на которое не доказаны, и обратить его в доход государства. Для этого суду придется определить и обосновать конкретную часть имущества для взыскания в бюджет», — добавляет господин Маслов.

Рассмотрение дела продолжится 19 июля.

Роман Рыскаль