Витает в «Облаках»

Владелец ресторана «Одесса» Филипп Садыков перевезет свое заведение в ТЦ Bazar. Здесь же господин Садыков приобрел клуб «Облака». Бизнесмен планирует сохранить оба заведения в прежнем формате. Эксперты считают, что в нынешних условиях нет смысла объединять их и создавать новый бренд, так как рестораны привлекают разную аудиторию, а перезапуск потребует дополнительных средств.



Ресторан «Облака» в ТЦ Bazar (ул. Ленина, 88) сменил собственника, сообщил РБК-Пермь. Ранее им являлся Станислав Рыжук. Компанию-оператора бизнеса приобрел Феликс Садыков. Он владеет рестораном «Одесса», который ранее располагался в БЦ «Любимов», но закрылся, так как в помещении начался капремонт.

Напомним, впервые Станислав Рыжук выставил ресторан «Облака» на продажу в конце 2018 года за 10 млн руб. и регулярно снижал цену. К апрелю она снизилась до 6 млн. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Баррест», управляющее рестораном, показало по итогам 2017 года выручку в 37,5 млн руб. и прибыль в 1,5 млн руб. Связаться с господином Рыжуком не удалось: он не отвечал на звонки.

Кроме того, по данным 59.ru, на сайте Avito появлялось и объявление о продаже помещения на шестом этаже ТЦ — за 21 млн руб.

По данным источника среди девелоперов ТЦ Bazar, владельцем помещений на шестом этаже центра, где располагаются «Облака», является столичный предприниматель Юрий Семенюк. Он, по данным источника, свою недвижимость не продавал. Ресторан «Облака» арендует у него помещения.

При этом Феликс Садыков арендовал также площадку на пятом этаже — на 400 кв. метрах расположится ресторан «Одесса». Сам предприниматель заявил, что «Облака» на шестом этаже продолжат работу: «Хорошее место, раскрученный бренд». Ресторан «Одесса», по его мнению, не будет конкурировать с «Облаками»: «„Одесса“ — танцевальный ресторан, а „Облака“ — ночной клуб. Они никак не пересекаются».

По данным „Ъ-Прикамье“, владельцем помещения является бывший гендиректор пермского девелопера АО «Классик» Василий Боровцов, ныне находящийся в СИЗО по уголовному делу о хищении средств дольщиков. Само помещение также находится под арестом.

Ресторатор Николай Канищев (развивает в Перми бары MaiTai, Curtiss, Speakeasy, ресторан RobRoy и кафе «Лапшичная») считает, что оба ресторана смогут гармонично работать по соседству: «„Одесса“ известна хорошим банкетным предложением, а „Облака“ — это концерты и вечеринки по выходным. У них разная аудитория: более взрослая у „Одессы“, которая привык­ла организовывать отдых заранее, и более молодая тусовочная — у „Облаков“. Это два абсолютно разных формата».

Совладелец ресторана «Фобошная и Кофешная» Игорь Ботов допустил, что, владея двумя рядом находящимися заведениями, можно перенаправлять трафик, но запуск одного вместо двух известных ресторанов потребует вложений. «Новые заведения выигрывают, если очень сильно вкладываются в маркетинг: продвижение, рекламу, лидеров мнений, которые задают тренды»,— пояснил гос­подин Ботов. Он добавил также, что, по его мнению, публика в Перми нелегко меняет свои привычки и чаще делает выбор в пользу уже знакомого заведения. С ним согласен и директор ресторанной группы «Фо-Рест» (LesMarches, «Монтенегро», «Другое место», «Дунай», Mekong) Вадим Яхнин: «Люди не выбирают ресторан стихийно, как туристы, а встречаются в привычных местах». Между тем, по мнению господина Яхнина, будущее ресторанной отрасли — за кластерами.

«Будущее — за едиными пространствами, где есть кухня от азиатских бистро до, например, греческой таверны, где есть анимация и музыка. Этот опыт успешно показал себя в Москве и Санкт-Петербурге. Так можно было и улицу Кирова в Перми довести до ума. Но у нас скучновато, и так будет в ближайшие несколько лет, пока не появится традиция ужинать не дома, а в новых местах»,— заключил господин Яхнин.

Вячеслав Суханов, Юлия Сырова