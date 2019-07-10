Сочи задумался о первом лице

Городское собрание Сочи назначило на 10 сентября конкурс для претендентов на должность главы города-курорта. Соискатели начнут подавать документы в конкурсную комиссию 30 июля, комиссия выберет две кандидатуры и представит их депутатам для голосования. Устав города Сочи не ограничивает количество сроков пребывания мэра в должности, поэтому действующий глава Анатолий Пахомов, который избирался прямым голосованием жителей в 2009 и 2014 годах, также может участвовать в конкурсе.



В Сочи прошла внеочередная сессия городского собрания, на которой депутаты утвердили порядок и сроки проведения конкурса на должность главы города Сочи, сообщила пресс-служба горсобрания (ГС). Срок полномочий нынешнего мэра города Анатолия Пахомова истекает 8 сентября 2019 года, новый глава города будет избран голосованием депутатов по завершении конкурса 10 сентября. Прием документов от соискателей начнется 30 июля и завершится 29 августа.

Согласно условиям конкурса, участвовать в нем может любой гражданин России старше 21 года, имеющий высшее образование и стаж руководящей работы на предприятии не менее пяти лет либо работы на должности высшей категории муниципальной или государственной службы не менее трех лет, уточнили в ГС. На первом этапе комиссия будет проверять достоверность представленных претендентами данных, затем пройдет собеседование, в ходе которого будут выясняться профессиональные компетенции соискателей с выставлением баллов. Кандидатуры, набравшие максимальное количество баллов, будут внесены в бюллетень для голосования депутатов горсобрания.

Анатолий Пахомов избирался на должность главы города-курорта дважды: в апреле 2009 года (набрал 76,9% голосов избирателей) и в сентябре 2014 года (75,4% голосов), в обоих случаях выборы происходили путем прямого голосования жителей Сочи. Устав города-курорта Сочи (версия 2017 года) гласит, что глава города избирается на пять лет тайным голосованием депутатов ГС из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса. Ограничений по количеству сроков полномочий одного лица или по возрасту главы исполнительной власти в уставе города нет. Таким образом, нынешний глава города Анатолий Пахомов наряду с другими кандидатами имеет право участвовать в конкурсе.

Официальных заявлений о намерении идти на выборы господин Пахомов не делал, но и планов о переходе на другую работу не оглашал.

По информации собеседников “Ъ-Юг” в мэрии города, аппарат администрации работает в обычном режиме, признаков скорой отставки первого лица не наблюдается.

Анатолий Пахомов, которому в этом году исполнится 59 лет, является одним из самых опытных и авторитетных управленцев в ЮФО. В послужном списке господина Пахомова руководство краевым департаментом курортов и туризма, работа в должности мэра города-курорта Анапы, успешная реализация олимпийского проекта и подготовки к ЧМ-2018 в Сочи. Около полутора лет назад в регионе заговорили о возможной отставке Анатолия Пахомова, когда в его окружении началась массовая «зачистка»: были арестованы несколько заместителей мэра и другие чиновники. Прокуратура и краевая власть публично критиковали Анатолия Пахомова за хаотичную самовольную застройку Сочи и скандальные ситуации с дольщиками. Однако в последние два-три месяца скандальные публикации в СМИ о Сочи практически прекратились.

По оценке наблюдателей, исход выборов будет зависеть от позиции Анатолия Пахомова: если он сам решит участвовать в конкурсе, альтернативы не будет.

«Кандидатура главы Сочи в силу политической значимости города определяется не только в Краснодаре, но и в Москве,— отметил политолог Александр Кынев.— Анатолий Пахомов за годы руководства городом наработал связи на федеральном уровне, что является одним из факторов его устойчивости»,— отметил собеседник “Ъ-Юг”. По оценке социального технолога Николая Петропавловского, Сочи — город с огромным влиянием на политику региона, где пересекаются интересы различных влиятельных структур. «Я бы не стал прогнозировать исход конкурса, пока не завершится прием заявлений от соискателей,— отметил господин Петропавловский.— Могу констатировать лишь тот факт, что действующий глава города Пахомов имеет право выдвинуть свою кандидатуру, как и любой другой гражданин России».

Анна Перова, Краснодар