«Авангард» усилил КХЛ

Во вторник финалист play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» подписал контракт с нападающим Свеном Андригетто, который хорошо известен прежде всего по выступлениям за сборную Швейцарии. Также за его плечами более 200 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а в «Авангард» он перешел из «Колорадо Эвеланш». Сибиряки заключили перспективную сделку, и Андригетто может стать весьма заметной фигурой в КХЛ.

Клубам КХЛ становится все труднее находить качественных хоккеистов на зарубежном трансферном рынке, так как те по известным причинам предпочитают выступать в лучшей лиге мира НХЛ и косяком следуют в североамериканском направлении. Тем не менее кахаэловским селекционерам периодически удается выуживать достаточно крупную рыбу. Свен Андригетто, с которым «Авангард» подписал двухлетний контракт, конечно, далеко не звезда по меркам НХЛ, но профессионал, что называется, очень крепкий.

Швейцарец к своим 26 годам отыграл пять сезонов за «Монреаль Канадиенс» и «Колорадо Эвеланш», забросив 32 шайбы и сделав 52 результативные передачи в 227 матчах.

Хотя куда более ярко проявил себя в национальной сборной, в составе которой набрал 19 очков по системе «гол плюс пас» в 22 встречах на чемпионатах мира, а в 2018 году стал серебряным призером первенства.

«Приглашая игроков на легионерские позиции, нужно максимально исключить ошибки, поэтому мы тщательно рассматриваем каждую кандидатуру,— прокомментировал переход швейцарца на официальном сайте клуба президент "Авангарда" Максим Сушинский.— Андригетто обладает высокой скоростью и хорошей техникой, может и момент создать, и отработать в защите. Отлично видит площадку. Что немаловажно, он универсален: способен действовать на фланге и в центре. Но самое главное — Свен предельно мотивирован реализовать себя в КХЛ».

Финансовые условия сделки не разглашаются, но, по всей видимости, «Авангард» смог мотивировать Андригетто и материально.

За два сезона в «Колорадо» он заработал $2,8 млн, а в Омске, по неофициальным данным, ему предложили около 120 млн руб. в год, или почти $1,88 млн по текущему курсу, при этом в России подоходный налог гораздо ниже.

Вообще в нынешнее межсезонье клубы КХЛ уже совершили несколько интересных трейдов, которые способны усилить лигу. Из НХЛ вернулись защитники Богдан Киселевич («Виннипег Джетс»), Игорь Ожиганов («Торонто Мейпл Лифс»), Егор Яковлев («Нью-Джерси Девилс») и нападающий Никита Сошников («Сент-Луис Блюз»), которые будут защищать цвета ЦСКА, «Ак Барса», «Металлурга» и «Салавата Юлаева» соответственно. Финский форвард Йори Лехтеря из «Филадельфия Флайерс» решил продолжить карьеру в СКА. Его соотечественник, опытный голкипер Антти Ниеми, выигрывавший Кубок Стэнли, перешел из «Монреаль Канадиенс» в «Йокерит». «Трактор» подписал контракт с чешским нападающим «Колумбус Блю Джекетс» Лукашем Седлаком. Будут выступать в КХЛ чемпионы мира финны Микко Лехтонен («Йокерит»), Юхо Олкинуора («Адмирал») и швед Микаэль Викстранд («Ак Барс»), призеры Олимпийских игр в Пхёнчхане немец Брукс Мацек («Автомобилист») и канадец Стефан Эллиотт (минское «Динамо»).

Александр Ильин