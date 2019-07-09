«УЗТМ-КАРТЭКС» и «Цифра» договорились о цифровой трансформации тяжелого машиностроения

Компания «Цифра» (поставщик технологий искусственного интеллекта и интернета вещей для промышленности), и УК «УЗТМ-КАРТЭКС» (осуществляет стратегическое управление производственными активами Газпромбанка) в рамках выставки «Иннопром» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых решений для тяжелого машиностроения. В частности, запланировано внедрение системы мониторинга «Диспетчер» и рассматривается возможность реализации совместных AI-проектов, сообщили в пресс-службе Уралмашзавода (находится в управлении «УЗТМ-КАРТЭКС»).

«Также в соглашении стороны выражают намерение вести совместные исследования в области цифровизации дискретного производства, разрабатывать наиболее эффективные технологии сбора, хранения и работы с производственными данными и совершенствовать подходы к трансформации производственных и бизнес-процессов»,— говорится в сообщении. Параллельно стороны будут сотрудничать в подготовке кадров для работы в условиях цифровой трансформации промышленности.

«Мы рассчитываем, что сотрудничество с "Цифрой" позволит нам сформировать комплексный подход к построению “умного производства”, ускорить внедрение digital-проектов, чтобы сохранить лидерские позиции на рынке», - подчеркнул в своей речи генеральный директор УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Ян Центер.