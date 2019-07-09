Выставка «Сибирский стиль» в Краеведческом музее

Эта выставка посвящена 75-летию Государственного академического сибирского русского народного хора. Напомним, что Сибирский народный хор — это один из первых профессиональных коллективов русской традиционной культуры, образованных в России. Узнать, как все начиналось, отправиться в прошлое — это ли не подарок? В экспозиции музея представлены исторические экспонаты, а также артефакты истории коллектива из фондов Новосибирского государственного краеведческого музея. Авторы выставки утверждают, что коллекция костюмов, хранящихся в фонде Сибирского хора, откроет перед посетителями традиционное национальное искусство через разнообразие форм и образов, необычность конструктивно-композиционных решений, красочность элементов и неповторимость декора.

Узнаем интересные детали до 25 августа.