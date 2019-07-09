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Дискотека 90-х в Altai Palace

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Если вы планируете оказаться в конце июля на Алтае, у вас будет возможность побывать еще и на концерте с участием звезд 90-х. В программе самые известные хиты группы «t.A.T.u» от экс-солистки Лены Катиной. Кто же из исполнителей продолжит танцевальный марафон? Проект «Поднимаем Руки вверх» с экс-участником культовой группы 90-х «Руки Вверх» Алексеем Потехиным. Они сыграют и споют для гостей вечера золотые хиты известной группы «Руки Вверх».

Подпеваем известным хитам 27 июля.

Начало в 23:00.

Цена билета: 1200 рублей.

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