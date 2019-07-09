«Нельзя сказать, что инцидент до конца исчерпан»

Не стоит торопиться вводить санкции из уважения к грузинскому народу: Владимир Путин впервые прокомментировал обострение отношений Москвы и Тбилиси. Это произошло после оскорблений в адрес российского президента со стороны грузинского журналиста Георгия Габунии. В частности, в Госдуме предлагали правительству рассмотреть новые ограничительные меры против республики. Российский лидер предложил не спешить с этим ради нормализации отношений двух стран. В свою очередь, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин дал понять, что депутаты не намерены отказываться от своей жесткой позиции. Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе считает, что конфликт нельзя считать до конца исчерпанным.

Екатеринбург в последнее время стяжал славу почти что колыбели российской демократии. Можно рискнуть предположить, что столица Урала — хорошее место для примирительных заявлений.

Официально Владимир Путин прибыл на международную промышленную выставку «Иннопром-2019» и II Глобальный саммит по производству и индустриализации (это важное международное мероприятие). Во время своего выступления российский президент озвучил важные тезисы об опасности изменении климата и о том, что нельзя идти против технического прогресса, однако нельзя сидеть, сложа руки, ведь природа погибнет, если совсем ничего не делать.

Выступление Владимира Путина можно отчасти посчитать очередным уколом в адрес западных партнеров, которые со своими либеральными идеями запустили работу и занимаются пустыми разговорами.

Владимир Путин, президент России: Комфортно ли людям будет жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей? И, как у нас говорят, вместо того, чтобы прибраться в доме, просто мы будем заметать мусор под ковер. Все знают, что ветровая генерация хороша. Но про птиц разве вспоминают в этом случае? Сколько птиц гибнет? Они так трясутся, что червяки вылезают из земли. Это не шутки, на самом деле, это серьезные последствия применения этих современных способов получения энергии.

Теоретически глобальные вопросы климата и индустриализации важнее конфликта России и Грузии. Но, тем не менее, именно эта тема в итоге стала главной. В первую очередь, потому что сложилась достаточно острая ситуация со всех сторон. В том числе, и из Госдумы звучат призывы жестко надавить на соседнюю страну и наказать за прямое оскорбление российского главы государства. Слышится и требование выдать журналиста, который позволил себе подобное. Понятно, что последнее слово здесь за президентом. И вот Владимир Путин решил ситуацию смягчить. Его выступление примирительное — мы великая держава, нам негоже реагировать на всяких подонков, не нужно санкций, ведь нельзя вредить грузинскому народу.

Владимир Путин, президент России: Вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто. О нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят. В этом смысле он добился своего. Отстранили его (от работы — прим. ред.) на два месяца, он поехал на отдых, потом придет, продолжит работу. Но есть ведь люди в Грузии, которые протестуют против этого. Вот ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения

По большому счету, такой шаг выглядел единственно верным, потому что вводить чуть ли не блокаду из-за неумного выступления одного журналиста действительно не очень солидно для такой страны, как Россия. Мало ли кто что там сказал. При этом нельзя не отметить, что разгневанные голоса, доносящиеся из России, порой не уступали тому, что говорил тот самый журналист и протестующие на площади Руставели в Тбилиси.

В итоге спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал не менее важное заявление, что, мол, никто от жесткой позиции отказываться не собирается, просто президент у нас добрый, но мы, депутаты, Грузию не простили. Вывод такой: одумайтесь, прекратите нагнетать русофобскую истерию, вам дают шанс, не используете его — тогда придется наказывать. Ничего не поделаешь.

Так что нельзя сказать, что инцидент до конца исчерпан. Терпение российского государства не безгранично. Не расслабляйтесь там, санкции — по-прежнему реальность. Наш бронепоезд на запасном пути.