HammAli & Navai в лофт-парке «Подземка»

Если считаете, что имя этих музыкантов вам незнакомо, не торопитесь с выводами. Российско-азербайджанский музыкальный рэп-дуэт HammAli & Navai в 2018 году стал настоящим открытием. Главные хиты исполнителей: «Пустите меня на танцпол», «Ноты», «Хочешь, я к тебе приеду». С прошлого года и до сей поры эти песни можно услышать практически на каждой танцевальной площадке: в ночном клубе, баре или же из окна соседнего дома. Эти композиции давно завоевали вершины музыкальных чартов, любовь поклонников, а приезд тандема HammAli & Navai для жителей Сибири — настоящий подарок и приятный сюрприз.

Подпеваем музыкантам 12 июля в лофт-парке «Подземка».

Начало в 19:00.

Цена билета: 1200–2000 рублей.