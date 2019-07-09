Ростовская область привезла с «Иннопопрома» инвестиции на сумму более 70 млрд рублей

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заключил на выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге ряд соглашений о запуске и развитии на Дону ряда инвестпроектов в сферах ветроэнергетики, машино- и судостроения, а также медицины. Общая сумма инвестиций в рамках подписанных главой региона соглашений превысит 70 млрд рублей.



Крупнейшим инвестпроектом, о реализации которого Ростовская область договорилась на выставке «Иннопром-2019» стало развитие ветропарков. Василий Голубев и глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс заключили соглашение о строительстве в 2019-2020 годах трех ветропарков в Каменском и Красносулинском районах. Их общая мощность составит 300 МВт. Общая сумма инвестиций «Роснано» в эти проекты составит около 70 млрд рублей.

«Росатом» направит 2,9 млрд рублей на локализацию производства ветроэнергетических установок по технологиям голландской компании Lagerwey, - сообщил Василий Голубев.

Еще один проект такого рода — производство гондол для ветроустановок - «Росатом» планирует запустить совместно с итальянской Enel уже в нынешнем году в Волгодонске. Кроме того, в Таганроге с конца прошлого года работает производство башен для ветрогенераторов ООО «Башни ВРС» - совместного предприятия «Роснано», ПАО «Северсталь» и испанской Windar Renovables. По прогнозам правительства Ростовской области, за счет реализации этих проектов через несколько лет на регион будет приходиться около 25% всей выработки российской ветроэнергетики.

Инвестиционное соглашение, подписанное Василием Голубевым и исполнительным директором ростовской компании «Бонум» Евгением Богдановым предусматривает, что предприятие инвестирует 700 млн рублей в строительство нового завода по производству полуприцепов-цистерн для перевозки нефтепродуктов и сухих сыпучих грузов. Благодаря этому в Ростовской области будет создано 300 новых рабочих мест. По предварительным подсчетам экспертов, к 2024 году прибыль, полученная производством, превысит 2 млрд рублей.

Также в этом и следующем годах в Ростовской области появятся три новых диализных центра немецкой компании «Фрезениус Нефрокеа». В их открытие инвестор вложит 450 млн рублей. Компания уже управляет шестью диализными центрами в Ростовской области: два из них работают в Волгодонске, еще по одному — в Ростове, Шахтах, Таганроге и Миллерово. «Создание этих современных клиник стало возможным благодаря нашему продуктивному государственно-частному партнерству, - отметил Василий Голубев во время подписания соглашения с немецким инвестором. - Более 500 пациентов из Ростовской области и соседних регионов получают там профессиональную медицинскую помощь. Мы рассчитываем, что после открытия новых диализных центров качественную медпомощь будут получать рядом с домом еще больше жителей области».

Среди планов развития экономики Ростовской области, представители донской делегации на выставке «Иннопром-2019» обсудили и перспективный проект кооперации судостроительных предприятий Ростовской области с «Объединенной судостроительной корпорацией». Василий Голубев провел переговоры на эту тему с президентом ОСК Алексеем Рахмановым. Глава региона отметил, что таким донским предприятиям, как таганрогский завод «Прибой», компании «Моряк» и «ПМ-Юг», может быть интересно участие в оснащении корпусов судов, построенных предприятиями ОСК.