Выставка фотографий XX–XXI веков в Художественном музее

Фото: Пресс-служба Новосибирского художественного музея

Второй фестиваль современной российской фотографии расскажет жителям столицы Сибири об истории России XX–XXI веков через снимки лучших фотографов. Экспозиция так и называется — «Россия. 20–21 век» и включает цветные и черно-белые произведения, которые объединены общей темой — Россия. Например, работы Владимира Ролова и Валерии Корешковой — оптимистический фоторепортаж 1970–1980-х годов, без которого невозможно представить ни строительство БАМа, ни покорение Сибири, ни разворот газеты «Советская Россия» той эпохи. Также открытием для зрителей станет имя Анатоля Садермана, классика аргентинской фотографии 1930–1980-х годов. На далеком южноамериканском континенте он в свое время снимал русских музыкантов и писателей, скульпторов и композиторов, чем вызвал большой интерес к своим работам со стороны общественности.

Проникаемся историей России до 18 августа.

Цена билета: 100 рублей, 50 рублей — школьники, студенты, пенсионеры.