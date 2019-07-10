Над «Ростовом» угасла «Аврора»

Как стало известно “Ъ-Юг”, безхозные 6,4% акций АО «ФК «Ростов» переданы в распоряжение его акционеров. Этот пакет ценных бумаг принадлежал фирме «Аврора», через которую группа «Эстар» спонсировала клуб. Однако, ООО «Аврора» было ликвидировано еще в 2012 году, и «Ростов» обратился в арбитраж с заявлением о передаче акций учредителю фирмы Артему Симонову. Из-за того, что предприниматель отказался принять акции, суд передал их акционерному обществу «ФК «Ростов». По словам юристов, теперь бумаги могут быть распределены между акционерами клуба.



Арбитражный суд определил передать 13,002 тыс. обыкновенных акций АО «Футбольный клуб «Ростов», принадлежавших фирме «Аврора», в распоряжение акционерного общества. Таким образом завершилась процедура распределения этих акций, назначенная судом по требованию ФК.

ООО «Аврора» было ликвидировано в 2012 году, однако, продолжало числиться как акционер АО с долей в уставном капитале 6,4%. В связи с этим ФК «Ростов» просил арбитраж узаконить передачу оставшихся практически бесхозными акций учредителям «Авроры». Суд признал требование обоснованным и назначил проведение процедуры распределения ценных бумаг среди владельцев фирмы. Процедура была завершена в конце июня, однако, по ее итогам суд определил передать принадлежащие «Авроре» акции АО ФК «Ростов».

Как пояснил “Ъ-Юг” арбитражный управляющий Алексей Шестов (он занимался распределением акций), ценные бумаги перейдут в распоряжение АО по воле единственного учредителя ООО «Аврора» Артема Симонова, которую он представил суду в соответствующем заявлении.

Почему господин Симонов добровольно отказался от доли в АО «ФК «Ростов» выяснить не удалось — предприниматель отказал “Ъ-Юг” в комментарии.

Акционерами АО «Футбольный клуб «Ростов» в настоящее время являются Минимущество Ростовской области (51%), ООО «Ростов спорт менеджмент» (42,04%) и МРСК Юга (0,56%).

По словам Сергея Радченко из адвокатского бюро «Юг», теперь они могут распределить между собой бывшие акции «Авроры».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Аврора» было учреждено в 2017 году в Москве с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основным видом деятельности указано консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. В состав акционеров АО «ФК «Ростов» фирма вошла в 2008 году.

Известно, что «Аврора» была структурой, аффилированной с металлургической группой «Эстар» известного предпринимателя Вадима Варшавского. В 2006–2009 годах «Эстар» спонсировала ФК «Ростов». Фирма «Аврора» использовалась как техническое юрлицо в схемах по спонсорскому финансированию.

Требование распределить принадлежащие «Авроре» акции было заявлено АО «ФК ''Ростов''» в ноябре 2017 года. Ранее со ссылкой на источник “Ъ-Юг” писал, что эта инициатива была обусловлена желанием упорядочить список акционеров.

Вадим Водолазов