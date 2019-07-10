Беспартийная принадлежность

В Республике Алтай завершилась процедура выдвижения кандидатов на выборы депутатов в Госсобрание — Эл Курултай, заявления в избирком подали 236 человек. По оценке Алтайского центра политического консалтинга, в 20 округах из 30 ожидается высокая конкуренция, в 18 округах могут победить либо оппозиционные партии, либо самовыдвиженцы. Политтехнологи отмечают, что предстоящие выборы отличаются слабостью состава «Единой России» и сильными самовыдвиженцами — большинство крупных ключевых фигур предпочли пойти не от партий.



В Республике Алтай 236 человек подали заявления в избирком с просьбой зарегистрировать их кандидатами в депутаты Госсобрания на сентябрьских выборах. 30 человек готовы пойти от «Единой России», 28 — от КПРФ, по 29 — от ЛДПР и «Родины», 16 — от «Справедливой России». «Патриоты России» выдвинули шесть кандидатов, Партия возрождения России — пять, «Зеленые» и Российская партия за социальную справедливость — по четыре кандидата, «Парнас», Партия роста и Партия дела — по три, Коммунистическая партия социальной справедливости и Партия «За справедливость!» — по одному кандидату. 74 человека готовы пойти на выборы самовыдвиженцами.

Алтайский центр политического консалтинга (ЦПК) проанализировал количественный и качественный состав кандидатов на всех 30 избирательных округах и пришел к выводу, что наиболее острая борьба развернется на 13 из них. На этих округах более трех кандидатов, которые «будут активно бороться за победу, при этом все они пользуются поддержкой избирателей и имеют необходимые ресурсы». Еще семь округов имеют двух сильных кандидатов, на остальных десяти кандидатам от партии власти нет альтернативы.

Выборы в Госсобрание пройдут 8 сентября. Регистрация кандидатов в депутаты завершится 31 июля. Республиканский избирком освободил от сбора подписей «Единую Россию», КПРФ, «Справедливую Россию», «Патриотов России», «Родину», Коммунистическую партию социальной справедливости и Партию дела. Самовыдвиженцам и кандидатам от партий, которые не освобождены от сбора подписей, нужно будет заручиться поддержкой от 103 до 200 избирателей.

Действующий созыв депутатов Госсобрания Республики Алтай был избран в 2014 году и состоит из 41 депутата. В парламенте шесть фракций: «Единая Россия» (28), КПРФ (три), ЛДПР (два), «Справедливая Россия» (два) и «Патриоты России» (один). В марте 2019 года депутаты Госсобрания приняли законопроект, который предполагает увеличение количества депутатов-одномандатников до 75%. Согласно закону, число одномандатников увеличилось с 20 до 30 человек, а число списочников сократилось с 21 до 11. До этого места между списочниками и одномандатниками распределялись почти поровну.

По словам директора Алтайского ЦПК Екатерины Сергеевой, на предстоящих выборах большую конкурентность «создали депутаты Республики Алтай этого созыва, особенно те, которые, проиграв праймериз "Единой России", пошли на выборы самовыдвиженцами». Например, на округе №18 депутат-единоросс Вячеслав Уханов идет самовыдвиженцем против выдвинутого партией власти фермера Аткыра Амыева. «Господин Уханов проиграл на праймериз, став вторым, и теперь идет самовыдвиженцем, чтобы взять реванш»,— уверен Константин Лукин. На округе №1 председатель банка «Ноо­сфера» единоросс Константин Криворученко будет бороться с самовыдвиженцем, членом фракции «Единая Россия» в Госсобрании Александром Агарковым. По словам Константина Лукина, оба претендента будут поддержаны местными элитами: «Они оба действующие депутаты, влиятельные и имеют достаточные финансовые ресурсы. Интерес в том, что тут партия может проиграть самовыдвиженцу». На округе №27 два самовыдвиженца — действующий депутат Госсобрания, единоросс, экс-директор «Алтайавтодора» Николай Нечаев и нынешний директор «Алтайавтодора» Константин Зорий — будут бороться за мандат с депутатом Чемальского райсовета, кандидатом от «Единой России» Юрием Суртаевым. Эксперты считают, что по этому округу лидер — господин Нечаев, поскольку, будучи директором «Алтайавтодора», он «много вкладывался в строительство дорог».

Еще одним фактором, который повысил конкурентность на выборах депутатов, стало участие бывших и действующих членов правительства и глав районов Республики Алтай. Так, на округе №2 экс-мэр Горно-Алтайска, самовыдвиженец Виктор Облогин будет пытаться победить помощника члена Совета федерации Артура Кохоева от «Единой России» и действующего депутата Василия Манышева от «Справедливой России». По мнению аналитиков, лидером является именно господин Облогин.

Юлия Сасевич