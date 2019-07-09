На Кубани начнут производить велосипеды

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и гендиректор компании «Веломоторс+» Александр Начевкин подписали соглашение о намерениях компании запустить в регионе производство велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

К 2020 году в станице Крыловской запустят завод производительносттю 300 тыс. велосипедов в год. Общий объем инвестиций составит около 400 млн руб. На первом этапе планируется открыть линию по выпуску алюминиевых рам — сейчас в Россию их не производят. После этого руководство компании планирует в разы нарастить мощности и запустить большой завод по сборке велосипедов.

«Вы заходите с серьезными инвестициями, но, что еще важнее, возрождаете Крыловский веломотозавод, площадка которого сейчас простаивает. В результате будет создано 250 рабочих мест»,— прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев, его слова приводятся в сообщении.

Кристина Федичкина