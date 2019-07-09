Instagram приглядится к сомнительным комментариям

Instagram будет блокировать оскорбительные комментарии — соцсеть объявила о запуске новой функции: планируется внедрить анализ постов перед размещением и предупреждать пользователя, что его слова могут воспринять как оскорбление. Отвечать за вежливое общение будет искусственный интеллект. Если пост покажется ему некорректным, то отправителю предложат отказаться от публикации. Кроме того, появятся механизмы и для защиты своего аккаунта от негативных комментариев. Нужна ли блогерам защита от хейтеров? И как она будет работать? Тему продолжит Светлана Белова.

С грубыми и оскорбительными словами в своей ленте встречается каждый второй пользователь, при этом многие жертвы интернет-буллинга даже не понимают, почему комментаторы ополчились на них. Чтобы собрать тысячу негативных комментариев, вовсе необязательно совершать что-то плохое — в интернете привычные правила не работают. Психологи уже назвали это «Эффектом растормаживания в Сети».

Актриса и учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова в одном из интервью рассказала, что столкнулась с ненавистью подписчиков из-за своей благотворительной деятельности. Несколько лет назад ее затравили за выступление в поддержку Владимира Путина. Актриса поблагодарила президента за помощь в строительстве клиники, после чего «Чулпан — дура» в ее адрес стало самым безобидным посланием.

«Я не могу понять взрослого человека, который сядет и напишет "Тварь, гори в аду", потратит время на эти три слова. Это сейчас мы привыкли к этому слову "травля", а тогда этого не было, и я не понимала, что это такое. Я просто начала заболевать, рушиться и умирать. Не знала, как на это реагировать. Мне все хотелось понять мотивацию этих людей, в чем я провинилась», — делилась Чулпан Хаматова.

Instagram теперь пытается сделать мир добрее. На сеть будет работать искусственный интеллект, который умеет распознавать агрессивные публикации. Если текст будет определен как оскорбительный, всплывет окошко с надписью: «Вы уверены, что хотите это опубликовать?». Такой механизм защиты не кажется очень надежным. Кроме того, человек гораздо изобретательнее машины и легко сможет сочинить витиеватое ругательство, на которое робот не отреагирует, убежден руководитель «Лаборатории Комьюнити» Владислав Титов: «С одной стороны, можно составить определенный словарь нехороших слов, пусть даже на разных языках, привлекая местных, так сказать, экспертов.

Но мы же понимаем, что есть возможность оскорбить, обидеть человека, унизить его, не используя ни одного ненормативного слова.

Можно даже не использовать ни одного обидного термина, и, тем не менее, человек будет оскорблен гораздо сильнее».

Чем популярнее человек, тем чаще он сталкивается с негативом. Блогеры даже составили список лайфхаков, как выстоять против киберненависти. Советы в целом сводятся к тому, чтобы не отвечать на оскорбления и блокировать обидчика. Подобную опцию планирует ввести и Instagram — социальная сеть даст возможность ограничить публикации от конкретных пользователей. То есть хейтер может писать что угодно, но его комментарии никто не будет видеть. При этом обидчику не будут приходить соответствующие уведомления. По мнению разработчиков, это функция понравится тем, кто общается со своими оппонентами в реальной жизни и не хочет обострять отношения.

Однако борьба за вежливость может иметь и негативные последствия. Так блогер Лилия Абрамова, известная в Instagram как Tatarkafm, переживает, что соцсеть исказит ее фирменный стиль общения: «Мои подписчики меня обожают. Под постом у меня всегда только положительные комментарии. Единственное, мне могут написать комплимент, при этом употребив нецензурные слова. Самое главное — чтобы не внесли ограничения для самого блогера, потому что я в своих видео иногда использую мат. Чего греха таить, бывает, вставлю крепкое словечко, как любой нормальный человек, который проживает в России».

В прошлом году Facebook ввел ограничения на целый ряд публикаций. Под запрет попали записи и фотографии, связанные с сексом, вплоть до неявных намеков. Так, например, пользователи жаловались на блокировку страницы после невинной записи: «Хочу развлечься сегодня вечером».

С работой искусственного интеллекта связано много курьезных случаев. Так, например, блогер Дмитрий Соколовский пожаловался на то, что Facebook без объяснения причин заблокировал его публикацию с рецептом голубцов. На экране появилась надпись «Мы скрыли эту публикацию, так как она нарушает нормы сообщества». Подписчики Соколовского предположили, что этот бан поставила жена Цукерберга, у которой не выходят вкусные голубцы.