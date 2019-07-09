Заместители глав МИД РФ и Госдепа США проведут встречу в Хельсинки

Заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл проведет встречу с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым в Хельсинки, сообщает Госдепартамент США. Цель встречи — подготовка запуска широкого стратегического диалога, о котором ранее сообщал “Ъ”.

«Заместитель госсекретаря Хейл встретится с заместителем иностранных дел России Сергеем Рябковым для проведения предварительной встречи по запуску широкого стратегического диалога в рамках двусторонних отношений. Мы благодарим правительство Финляндии за организацию этой встречи»,— говорится в пресс-релизе на сайте Госдепа США.

Встреча Дэвида Хейла с Сергеем Рябковым запланирована на завтра, 10 июля, и пройдет в Хельсинки в рамках европейского тура представителя американского ведомства. Замглавы российского МИДа подтвердил запланированные консультации.

Ранее в ходе двусторонних переговоров в Осаке Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о расширении диалога о проблемах стратегической безопасности и разоружения. Организация последующих встреч двух лидеров и повестки переговоров была поручена иностранным ведомствам стран.

Подробнее о результатах встречи президентов в Осаке читайте в материале “Ъ” «Владимир Путин и Дональд Трамп провели нетелефонный разговор».