«Евраз» закупит для Качканарского ГОКа 240-тонные самосвалы «БелАЗа»

Управляющий директор «Евраз НТМК» и «Евраз Качканарский ГОК» Алексей Кушнарев а рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2019» подписал соглашение о сотрудничестве с ООО «БелАЗ» и ООО «БелТрансЛогистик». «По соглашению, компании обеспечат высокое качество новых 240-тонных самосвалов и проведение целевого обучения водителей Качканарского ГОКа, поставку оригинальных запасных частей, а также техническое сопровождение техники на гарантийный период эксплуатации»,— говорится в сообщении «Евраза».

Ранее вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов рассказал “Ъ-Урал”, что на Качканарском ГОКе планируется масштабное обновление техники. «Например, мы сейчас покупаем 130-тонные БелАЗы, а будем 220-тонные. Вместо экскаваторов 5-кубовых купим новые 12-20-кубовые. Это более дорогое решение, но эффективное. До 2029 года программа покупки оборудования взамен изношенного составит $1,5 млрд»,— пояснил он.

Алексей Буров