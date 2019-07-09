ВТБ запустил на Кубани программу рефинансирования автокредитов

Клиенты финансовой организации могут снизить выплаты по кредитам на покупку автомобиля, переоформив займы как сторонних банков, так и ВТБ, сообщается в пресс-релизе организации. Рефинансирование возможно по ставке от 3% годовых в случае использования программы trade-in и от 6% при переоформления займа без замены транспортного средства. Возможный срок кредитования – от года до пяти лет.



«Предложение уникально для клиентов, которые решили рефинансировать приобретение автомобиля на выгодных условиях. Кроме того, можно получить дополнительные денежные средства на любые цели по ставке ниже, чем на кредиты наличными. Мы надеемся, что автолюбители по достоинству оценят данное предложение», – комментирует управляющий банка ВТБ в Краснодарском крае Виктор Тусиков.

Максимальный размер кредита по программе trade-in составляет 5 млн руб. Ставка 3% доступна при оформлении страхования залога, полиса личного страхования и оформлении карты ВТБ «Автолюбитель». Для получения займа без замены машины и со ставкой 6% необходимо оформление страхования залога и карты ВТБ «Автолюбитель». В данном случае клиентам доступны средства в размере до 3 млн руб.