Депутат госсовет Удмуртии попал в список Forbes самых богатых российских госслужащих и депутатов

Депутат госсовета Удмуртии Алексей Малюк попал в сотню самых богатых российских госслужащих и депутатов. Рейтинг составил журнал Forbes после изучения деклараций более 400 ведомств и структур органов власти. Господин Малюк занял в нем 84-ю строчку с суммарным доходом семьи 177,58 млн руб. Сам депутат, возглавляющий ООО «Удмуртская хлебная компания», заработал в 2018 году 87,3 млн руб. У него в собственности 26 объектов недвижимости.

По доходам среди депутатов госсовета Удмуртии Алексей Малюк занял третье место. Опережают его по сумме заработка по итогам 2018 года директор ООО «Инком» Владимир Паршин — 110 млн руб. и гендиректор ООО «Цветы Удмуртии» Андрей Волков — 106,6 млн руб.