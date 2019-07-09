Отходы после сноса аварийных домов могут переполнить мусорный полигон в Советском районе

В Советском районе (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) может не хватить места для отходов, образовавшихся в результате сноса домов по программе переселения граждан из аварийного жилья. «Если мы сейчас снесем все здания, которые были расселены за последние три года, мусорный полигон в Советском районе будет переполнен и нам придется делать новый», — сообщил во время онлайн-конференции губернатора Югры Натальи Комаровой и.о. главы Советского района Олег Насактынов.

Госпожа Комарова напомнила ему, что есть территориальная и муниципальные схемы размещения мест для твердых коммунальных отходов. «Поэтому не думайте о том, чтобы создавать что-то новое. Надо все вывозить вовремя и подготовить имеющийся полигон для того, чтобы разместить на нем оставшиеся после сноса конструкции и строительный мусор», — заявила она.

Кроме того, губернатору Югры поступило сообщение, что на улице Молодежной в поселке Солнечный уже более трех месяцев не убирают мусор, образовавшийся в результате сноса одного из домов. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой пояснил, что подобные ситуации происходят из-за поправок в Градостроительный кодекс РФ, согласно которым заказчик должен подготовить проект организации работ по сносу объекта. «До конца сентября все работы по сносу, в том числе и те, которые ведутся на улице Молодежной, будут закончены», — пообещал господин Трубецкой.

Мария Деменева