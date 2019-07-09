Путин призвал объединить усилия ученых

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости объединить усилия ученых и наладить международное сотрудничество, чтобы добиться успеха в науке. «В случае с термоядерной энергетикой и в решении других фундаментальных задач мы добьемся успеха только в том случае, если наладим широкое международное сотрудничество, взаимодействие государств, бизнеса, объединим усилия ученых, представляющих самые разные научные школы и направления»,— сказал политик, выступая на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации в Екатеринбурге (стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля).

Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS-2019) стартовал в Екатеринбурге 9 июля. Одновременно с ним проходит X Международная промышленная выставка «Иннопром».

Президент считает, что технологическое развитие может быть действительно глобальным, если его не будут дробить и сдерживать попытками «монополизировать прогресс». Также господин Путин назвал необходимым снятие ограничений доступа к образованию, а также любых барьеров на пути свободного обмена знаниями.

Владимир Путин в ходе своего выступления также поздравил Екатеринбург с получением права проведения летней Универсиады в 2023 году. «Уверен, что это пойдет на пользу, не сомневаюсь, что страна порадуется достижениям наших студентов-спортсменов, так же, как сейчас мы радуемся достижениям на идущих сейчас соревнованиях»,— сказал он.