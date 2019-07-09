СК проводит проверку по факту гибели жителя Удмуртии при выполнении прыжка с парашютом

В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели 44-летнего жителя Завьяловского района при выполнении прыжка с парашютом. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по республике, по данным проверки, 30 июня около 9 часов мужчина во время выполнения тренировочного прыжка с парашютом получил травмы, был госпитализирован с аэродрома в д. Пирогово в больницу, где на следующий день скончался.

Известно, что он занимался парашютным спортом в Ижевском аэроклубе, совершил около 300 прыжков.

В рамках проверки произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, в том числе тренеры аэроклуба. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, заявили в СК.