Нижегородским учителям выплатят более 80 млн рублей за проведение выпускных экзаменов

В Нижегородской области педагогам выплатят более 80 млн руб. в качестве компенсации за проведение выпускных экзаменов в девятых и одиннадцатых классах в 2019 году – ОГЭ и ЕГЭ. Из этих средств 28,6 млн руб. направят учителям за проведение экзаменов в Нижнем Новгороде, сообщили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе областного правительства.

За один экзаменационный день руководитель пункта проведения экзамена член госкомиссии и технический специалист получают по 1 тыс. руб., организатор в аудитории пункта ОГЭ – 500 руб., а в аудитории пункта ЕГЭ – 700 руб. Организатор вне аудитории пункта ОГЭ получает 300 руб., вне аудитории пункта ЕГЭ – 500 руб. Все ассистенты, экзаменаторы-собеседники, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ и тифлопереводчики получают по 300 руб. Члены предметной и конфликтной комиссий – по 167 руб. в час., пояснили “Ъ-Приволжье” в министерстве образования региона.

Средства муниципалитетам на выплаты компенсаций поступят в качестве субвенции из областного бюджета, деньги будут перечислены учителям после обработки табелей учета рабочего времени.

Последний выпускной экзамен состоялся 2 июля. По информации “Ъ-Приволжье”, в настоящий момент в некоторых школах Нижнего Новгорода учителям еще не начали выплачивать компенсации. В минобразования изданию сообщили, что жалоб от учителей на невыплаты компенсаций не поступало.

Анастасия Еремина